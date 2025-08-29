Premierul Ilie Bolojan: România va depăși greutățile momentului doar cu ajutorul oamenilor responsabili care își fac datoria în serviciul public

În prezența premierului Ilie Bolojan și a secretarului general al Guvernului, Radu Oprea, a avut loc, astăzi, la Palatul Victoria, ceremonia de final a Programului Oficial de Internship al Guvernului României 2025.

Cei 150 de tineri participanți au lucrat timp de două luni în instituțiile administrației centrale, pentru a înțelege procesele administrative în detaliu, a genera feedback țintit și a construi alternative inovatoare.

Rememorând cariera extinsă în administrație, premierul Ilie Bolojan le-a mărturisit internilor: “Vom depăși greutățile prin care trece astăzi România - și le vom depăși doar cu ajutorul celor care lucrează în instituții, în serviciul public, cu oamenii responsabili care își fac datoria. Cei care înțeleg că, pentru banii pe care-i primim de la cetățeni, trebuie să facem ceva în serviciul lor. Eu am avantajul unei cariere de 20 de ani în serviciul public. De la calitatea de consilier local, la cea de primar al unui oraș mediu din România, prefect, președinte de consiliu județean și secretar general al Guvernului în 2007-2008 - am văzut tot ce se poate face. În spatele realizărilor pe care le au oamenii politici, din fața cortinei, stau echipele, profesioniștii din administrație, fără de care nimeni nu poate să facă nimic. În anii următori, sper ca dumneavoastră să fiți, în primul rând, profesioniștii care sunt în spate și fac performanță în administrație. Și, după niște ani în sistem, să fiți oamenii din fața cortinei, cei care duceți lucrurile înainte. Dacă nu vom reuși să facem un schimb de generații și să aducem mai mulți profesioniști în administrație, pe lângă ceea ce avem astăzi, nu o să avem șanse să redresăm România cu viteză mare.”

Prin experiențe inedite, precum workshop-ul organizat de IGSU, atelierul dedicat carierei de funcționar public sau vizite la Palatul Cotroceni și Camera Deputaților, tinerii și-au îmbogățit experiența de stagiu și au împărtășit momente unice.

Cu sprijinul Asociației Alumni InternshipGovRo, internii au beneficiat și de sesiuni-tip “biblioteca vie” pentru transfer de cunoștințe și sfaturi în carieră de la profesioniști din rețeaua de alumni, au concurat pentru “Cupa internship.gov.ro” și au celebrat Ziua Națională a Tineretului, alături de foști absolvenți ai programului.

“Am remarcat dinamismul și optimismul specifice generației de tineri interni, calități pe care le-ați adus și instituțiilor statului român, în timpul stagiului. Dumneavoastră ne-ați ajutat să schimbăm percepția generală despre funcționarii publici și ați contribuit inclusiv la a stimula o competiție între noi, cei cu experiență în administrație. Sunteți profesioniștii de care are nevoie Guvernul României, martorii unui moment de referință pentru o viitoare carieră în sistemul public. Legăturile create între voi și mentorii voștri sunt de neprețuit. Să nu uitați: împreună suntem mai puternici,” a subliniat secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

La ceremonie au fost prezenți și secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, secretarii de stat Adrian Țuțuianu și Mihnea-Claudiu Drumea, consilierul onorific Gheorghe Popescu, precum și alți înalți oficiali și reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor partenere ale programului.

