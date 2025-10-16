Scandal în ședința de guvern. Premierul Bolojan a amânat modificările la „Ordonanță-haos” de care se plâng primarii

Guvernul amână din nou adoptarea modificărilor la controversata „Ordonanță-haos”, care a stârnit revolta primarilor din toate partidele. Surse guvernamentale au declarat că premierul Ilie Bolojan a decis întârzierea deciziei după ce și noua variantă propusă de Ministerul Finanțelor a fost contestată chiar în timpul ședinței de guvern.

Actul normativ, menit să optimizeze cheltuielile administrației locale, a fost acuzat că a blocat activitatea primăriilor – de la eliberarea certificatelor de naștere și deces, până la reparațiile școlilor și drumurilor, arată Antean 3 CNN.

Sursele citate susțin că ordonanța s-a amânat pentru că „iar erau prostii în ea”. Ar fi fost scandal în ședința de guvern, după ce în varianta care ar fi trebuit să rezolve problemele invocate de primari, ministerul Finanțelor cerea memorandum inclusiv pentru taxele judiciare de timbru. Astfel, ar fi trebuit făcute mii de memorandumuri pentru mii de procese.

În ședința de guvern, Ministerul Justiției a avut mai multe observații și a cerut timp.

Primarii se plâng că sunt blocați

Ordonanța adoptată recent de guvern pentru optimizarea cheltuielilor în administrația locală a fost criticată dur de primari de la toate partidele politice. Aceștia au acuzat că OUG bloca achizițiile de certificate de naștere sau de deces și că bloca cheltuieli pentru reparații curente, cum ar fi reparația școlilor sau reparația drumurilor.

„În acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea Primăriilor. (...) Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii. Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul Finanţelor nu înţeleg - serviciile într-o Primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală", declara Lia Olguța Vasilescu, într-o conferinţă de presă.

În al doilea rând, completa primarul Craiovei, prin OUG sunt interzise studiile de fezabilitate şi expertizele.

"Să nu uităm că intrăm pe POR, că trebuie să cheltuim banii europeni, or, în condiţiile în care nu mai poţi să efectuezi studii de fezabilitate şi expertize, automat nu mai poţi să faci absorbţie de fonduri europene", evidenţia Lia-Olguţa Vasilescu.

Primarul PNL de Slatina, Mario De Mezzo, acuză Guvernul Bolojan că în urma unei Ordonanțe de Urgență a blocat achiziții esențiale la nivelul primăriilor, afectată fiind inclusiv eliberarea certificatelor de naștere sau de deces.

Grindeanu i-a făcut idioți pe miniștrii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu critica Ministerul Finanțelor, despre care a spus că după ce a emis Ordonanța 52, care le interzicea primarilor să facă reparații, să deszăpezească sau să realizeze achiziții.

„Există în acest moment în România unități administrative teritoriale, primării care au un personal, număr excesiv de angajați, excesiv, și care trebuie să-și reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să urmărim în același timp e să nu scadă serviciile publice, modul în care interacționezi cu cetățenii, în care le rezolvi lucrurile. Toate aceste lucruri pot fi făcute prin reformă, nu prin concedieri.

Ați dat mai devreme un exemplu cu ordonanța 52. E exemplu perfect în care vii și faci prostește, ca niște idioți, vii și reduci toate acele lucruri și de fapt tu blochezi tot. După care să vii tu, care ai promovat, și să ceri excepții pentru tine”, a spus Grindeanu.

