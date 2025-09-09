Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Principalele scenarii în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor magistraților. Am putea avea un nou guvern?

Autor: Grigore Dobritoiu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 19:55
Curtea Constituțională FOTO Facebook/CCR

Curtea Constituțională a României va discuta pe 24 septembrie sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legea care modifică condițiile de pensionare pentru magistrați, asumată de Guvernul Bolojan în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, invitat la un post de televiziune, că guvernul pe care îl conduce nu ar mai avea „legitimitate” dacă legea ar pica la CCR, dând de înțeles că ar putea demisiona în acest scenariu.

Întrebat luni, 8 septembrie, într-o emisiune la TVR, dacă va demisiona în cazul în care legea care modifică regimul de pensionare al magistraților va cădea la CCR, Ilie Bolojan a avut o atitudine ceva mai rezervată, afirmând că ar trebui „să așteptăm decizia” Curții, dar și-a exprimat convingerea că legea va trece, din moment ce au fost respectate toate deciziile anterioare ale CCR.

Astfel, decizia Curții poate deveni un moment zero cu mai multe ramificații. Există mai multe scenarii în ceea ce privește decizia privind constituționalitatea legii. Legea poate trece de CCR în integralitate și să meargă la președintele Nicușor Dan pentru promulgare și apoi să fie publicată în Monitorul Oficial și să intre în vigoare. Există și scenariile în care CCR are obiecții cu privire la lege.

Legea este respinsă de CCR în integralitate

În Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, care reglementează și procedura soluționării excepției de neconstituționalitate, la articolul 18, alineatul (3), în cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale.

Cel mai nefericit scenariu pentru Ilie Bolojan este acela în care Curtea Constituțională a României respinge în integralitate legea pe criterii de neconstituționalitate. Legea respinsă în integralitate nu poate merge în aceeași formă la promulgare ci trebuie refăcută de la zero. Asta înseamnă reluarea întregii proceduri parlamentare, cu asumarea răspunderii sau prin votarea în Parlament.

CCR declară neconstituționale doar anumite prevederi

O altă variantă este aceea în care Curtea Constituțională respinge doar anumite dispoziții din legea pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, iar proiectul este retrimis în Parlament pentru a fi corectate acele prevederi subliniate în motivarea Curții.

În acest scenariu, legea este trimisă la reexaminare la CCR pentru a vedea dacă poate fi promulgată.

Scenariul demisiei lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan nu a specificat dacă Guvernul nu va mai avea „legitimitate” în cazul unei respingeri parțiale a proiectului la CCR sau dacă acesta este respins în integralitate, însă în scenariul unei respingeri în integralitate, iar Ilie Bolojan își dă cu adevărat demisia, România intră într-o criză politică de proporții, în contextul evaluărilor viitoare pe care agenția de rating Moody’s și Comisia Europeană ar urma să le facă în această toamnă.

Demisia lui Ilie Bolojan ar duce la plecarea întregului guvern și la noi negocieri de alcătuire a unei coaliții care, în contextul tensiunilor din coaliție, se poate extinde până la posibile negocieri cu cei de la AUR. George Simion s-a arătat dispus la o guvernare alături de PSD din toamnă, dacă aceștia își doresc, însă liderii PSD s-au arătat sceptici la această variantă.

Există și varianta în care ar putea fi propus un nou premier din partea PSD sau PNL, însă este neclar cine ar putea fi destul de credibil în întreaga garnitură de lideri ai acestor partide pentru a prelua această sarcină și a nu genera indignare națională.

Varianta unui premier propus de USR este puțin probabilă, dată fiind ponderea parlamentară pe care o au aceștia și o predictibilă opoziție din partea social-democraților, „inamicii naturali” ai USR-iștilor.

Așa cum s-a mai vehiculat și înainte de alcătuirea actualei coaliții, s-ar putea aduce pe masă, din nou, varianta unui premier tehnocrat, însă utilitatea acestuia în contextul economic actual, cu măsuri de austeritate intens contestate, este îndoielnică.

Scenariul în care Ilie Bolojan „reevaluează” și nu-și mai dă demisia

Totodată, premierul Ilie Bolojan ar putea „reevalua”, pe modelul fostului președinte Traian Băsescu, demisia sa din funcție, mai ales dacă proiectul de lege nu este respins în integralitate, însă asta ar șubrezi imaginea sa de politician integru pentru care „cuvântul este sfânt”.

Ilie Bolojan ar putea să decidă că rămâne în funcție pentru a arăta că nu se dă înapoi de la reforme și că este omul potrivit pentru a salva România din dezastrul economic.

Totodată, acesta ar putea analiza faptul că o demisie, acum, într-un moment economic critic, i-ar putea curma orice ambiție politică mai înaltă și să-i facă aproape imposibilă ascensiunea.

Narativul poate fi oricând manipulat în direcția „responsabilității politice” și a necesității unei „stabilități politice” într-un astfel de moment critic.

