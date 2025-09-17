Ședință decisivă în coaliție, după criticile repetate ale PSD. Bolojan spune că nu folosește amenințarea cu demisia ca formă de presiune, dar nici nu renunță la reformele propuse

Ședință crucială în coaliția de guvernare: Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu se întâlnesc miercuri, 17 septembrie, pentru a discuta reforma administrației locale, plafonarea adaosului la produsele de bază și alegerile din Capitală, într-un context tensionat în care premierul amenință că ar putea renunța la funcție dacă planul său nu este aprobat.

Premierul a anunțat, la Antena 3 CNN, că e pregătit să renunțe la șefia Executivului dacă reforma administrației nu e adoptată în forma propusă de el, cu 13.000 de angajați concediați.

Partidele, opinii diferite în privința măsurilor Guvernului

De altfel, concedierea funcționarilor este principalul subiect al întâlnirii. PSD, USR și UDMR spun că sunt de părere că nu ar fi nevoie de concedieri în masă. Un alt punct conflictual este cel legat de eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele românești de bază.

Social-democrații spun că ar trebui continuată măsura sau, cel puțin, să vină cu o analiză care să arate dacă nu crește prea mult inflația prin stoparea acestei măsuri.

Alegerile din Capitală sunt un alt motiv de dispută. În cazul în care PNL și USR se coalizează împotriva social-democraților și insistă cu alegeri până la finalul anului, atunci PSD va părăsi coaliția de guvernare.

Se poate ajunge la demisia premierului.

Bolojan a afirmat că nu folosește demisia ca o formă de presiune în aceste discuții, dar nici nu renunță la reforma propusă.

"Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Nu am făcut asta niciodată. Dar când ocupi o funcție publică și știi ce trebuie făcut, care este planul pe care trebuie să îl duci la capăt, e o dovadă de responsabilitate să insiști să faci lucrurile așa cum trebuie. Nu poți să faci reforme uitându-te în permanență la sondaje, gândindu-te că faci acțiuni de imagine. Nu rezolvi nici reformele, nici imaginea.

În ceea ce privește soliditatea Coaliției, dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate și nu are susținere, el nu își poate exercita mandatul. Autoritatea e un instrument de lucru. Când nu mai are autoritate, el nu poate livra. Nu este pusă în discuție, dar dacă lucrezi la știrbirea autorității unui om de decizie, acel Guvern nu va putea livra," a declarat premierul.

