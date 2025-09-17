Ședință decisivă în coaliție, după criticile repetate ale PSD. Bolojan spune că nu folosește amenințarea cu demisia ca formă de presiune, dar nici nu renunță la reformele propuse

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 09:40
437 citiri
Ședință decisivă în coaliție, după criticile repetate ale PSD. Bolojan spune că nu folosește amenințarea cu demisia ca formă de presiune, dar nici nu renunță la reformele propuse
Ilie Bolojan, premierul României FOTO gov.ro

Ședință crucială în coaliția de guvernare: Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu se întâlnesc miercuri, 17 septembrie, pentru a discuta reforma administrației locale, plafonarea adaosului la produsele de bază și alegerile din Capitală, într-un context tensionat în care premierul amenință că ar putea renunța la funcție dacă planul său nu este aprobat.

Premierul a anunțat, la Antena 3 CNN, că e pregătit să renunțe la șefia Executivului dacă reforma administrației nu e adoptată în forma propusă de el, cu 13.000 de angajați concediați.

Partidele, opinii diferite în privința măsurilor Guvernului

De altfel, concedierea funcționarilor este principalul subiect al întâlnirii. PSD, USR și UDMR spun că sunt de părere că nu ar fi nevoie de concedieri în masă. Un alt punct conflictual este cel legat de eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele românești de bază.

Social-democrații spun că ar trebui continuată măsura sau, cel puțin, să vină cu o analiză care să arate dacă nu crește prea mult inflația prin stoparea acestei măsuri.

Alegerile din Capitală sunt un alt motiv de dispută. În cazul în care PNL și USR se coalizează împotriva social-democraților și insistă cu alegeri până la finalul anului, atunci PSD va părăsi coaliția de guvernare.

Se poate ajunge la demisia premierului.

Bolojan a afirmat că nu folosește demisia ca o formă de presiune în aceste discuții, dar nici nu renunță la reforma propusă.

"Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Nu am făcut asta niciodată. Dar când ocupi o funcție publică și știi ce trebuie făcut, care este planul pe care trebuie să îl duci la capăt, e o dovadă de responsabilitate să insiști să faci lucrurile așa cum trebuie. Nu poți să faci reforme uitându-te în permanență la sondaje, gândindu-te că faci acțiuni de imagine. Nu rezolvi nici reformele, nici imaginea.

În ceea ce privește soliditatea Coaliției, dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate și nu are susținere, el nu își poate exercita mandatul. Autoritatea e un instrument de lucru. Când nu mai are autoritate, el nu poate livra. Nu este pusă în discuție, dar dacă lucrezi la știrbirea autorității unui om de decizie, acel Guvern nu va putea livra," a declarat premierul.

Noi dispute în coaliție: Un senator PSD îl critică pe Ilie Bolojan pentru renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimente
Noi dispute în coaliție: Un senator PSD îl critică pe Ilie Bolojan pentru renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimente
Premierul Ilie Bolojan se află în centrul unui nou conflict în coaliția de guvernare după ce Guvernul a decis să nu prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază,...
Ilie Bolojan merge la Bruxelles să dea explicații oficialilor europeni pentru minciunile fostului guvern. "Nu îmi pot permite să mă duc cu lucruri care nu sunt reale"
Ilie Bolojan merge la Bruxelles să dea explicații oficialilor europeni pentru minciunile fostului guvern. "Nu îmi pot permite să mă duc cu lucruri care nu sunt reale"
Premierul Ilie Bolojan a transmis că România nu își mai poate permite să meargă la Bruxelles cu promisiuni nerealiste, așa cum s-a întâmplat sub guvernele anterioare. El a anunțat că...
#ilie bolojan, #guvern, #coalitie de guvernare, #sedinta , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Simptomele infectiei cu Candida Auris, ciuperca rezistenta care se raspandeste rapid in Europa
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: si-au demis antrenorul la miezul noptii si au batut palma cu Jose Mourinho
DigiSport.ro
Un roman "nu mai are viata" la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: "Cel mai urat lucru pe care poti sa-l zici cuiva"

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lider PSD, contestatar al lui Paul Stănescu: „Fac reformă. Nu trebuie să vină cineva de la București să îmi spună cum să o fac”
  2. Implicațiile dosarului Călin Georgescu. Un politolog cere audierea în Parlament a lui Ciolacu, Ciucă, Iohannis și a șefilor serviciilor
  3. Rusia respinge acuzațiile de implicare în alegerile din România, în favoarea lui Călin Georgescu. Kremlinul compară situația cu cea din SUA
  4. Bolojan spune că nu a avut funcție mai grea decât cea de premier. "Nu poți să faci reforme uitându-te în permanență la sondaje" VIDEO
  5. Ședință decisivă în coaliție, după criticile repetate ale PSD. Bolojan spune că nu folosește amenințarea cu demisia ca formă de presiune, dar nici nu renunță la reformele propuse
  6. Un fost ministru USR avertizează că au crescut cheltuielile Guvernului Bolojan. "Antreprenorii și mediul privat au fost mințiți și duc tot greul"
  7. Călin Georgescu este așteptat la poliție. Este prima apariție după trimiterea în judecată a fostului candidat. Ce a spus avocatul său
  8. Ilie Bolojan merge la Bruxelles să dea explicații oficialilor europeni pentru minciunile fostului guvern. "Nu îmi pot permite să mă duc cu lucruri care nu sunt reale"
  9. Simion aplică rețeta lui Dragnea, din 2018. Ce șanse de succes are? Politolog: „O tentativă de victimizare”
  10. Cum a devenit Diana Șoșoacă irelevantă pentru „suveraniști”. Dezavantajul major al eurodeputatei extremiste. „Posibil ca SOS să nu mai prindă următorul Parlament”