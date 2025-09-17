Ședință separată a liberalilor, după întâlnirea Coaliției: Premierul amenință cu demisia dacă reforma administrației nu trece

Partidul Național Liberal se reunește astăzi, de la ora 14.00, într-o ședință a Biroului Politic Național, pentru a stabili poziția după negocierile din coaliția de guvernare. Discuțiile din PNL vin la doar câteva ore după întâlnirea liderilor coaliției, programată la ora 11.00, și au loc pe fondul tensiunilor majore din Executiv.

PNL a anunțat că Ilie Bolojan va avea, miercuri, întâlnire cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, dar și cu cei ai președinților de consilii județene, în BPN. La discuții vor lua parte și delegați ai structurilor asociative pentru a discuta despre reforma administrației publice locale, subiect care a provocat deja dispute aprinse în coaliția de guvernare. Întâlnirea vine după ce premierul a discutat cu reprezentanții bugetarilor care au protestat în fața Palatului Victoria.

Ilie Bolojan a anunțat marți seara, la Antena 3, că este pregătit să renunțe la șefia Guvernului dacă planul său de reformă administrativă, care prevede concedierea a 13.000 de angajați din administrația locală, nu va fi adoptat în forma propusă.

Subiectele centrale ale ședinței de coaliție și, ulterior, ale dezbaterilor din PNL, includ: reforma administrației locale, cu accent pe reducerea de personal, eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele românești de bază, pregătirea alegerilor din Capitală.

Ads

Deși premierul insistă asupra reducerii aparatului administrativ, partenerii de guvernare – PSD, USR și UDMR – se opun concedierilor masive, invocând riscul de blocaj instituțional și posibile tensiuni sociale.

În plus, social-democrații solicită fie continuarea plafonării adaosului comercial, fie o analiză de impact care să arate efectele asupra inflației în cazul eliminării măsurii.

Ads