Bolojan și Grindeanu, alături, dar separați: Gesturi reci la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 20:06
250 citiri
Liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan FOTO Hepta

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, și președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, au fost așezați unul lângă altul la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale, duminică, 26 octombrie. Deși fac parte din aceeași coaliție de guvernare, relațiile dintre cei doi lideri politici sunt marcate în ultima perioadă de tensiuni.

Evenimentul religios, desfășurat în prezența Patriarhului Daniel și a numeroși oficiali, nu a reușit să destindă atmosfera dintre liderii PNL și PSD, potrivit Libertatea.

Ilie Bolojan a sosit primul la ceremonie, fiind urmat, la aproximativ zece minute, de Sorin Grindeanu. Momentul întâlnirii lor nu a fost surprins de camerele televiziunii Trinitas, astfel că nu se știe dacă cei doi și-au adresat vreun salut, scrie sursa citată.

Imaginile difuzate ulterior de Trinitas TV și de portalul basilica.ro îi arată însă pe cei doi lideri stând unul lângă altul, dar privind în direcții opuse și evitând orice interacțiune.

Situația a fost interpretată de observatori precum un nou semn al răcirii relațiilor din interiorul coaliției, într-un moment în care negocierile privind reforma pensiilor speciale provoacă tensiuni între PNL și PSD. Social democrații au anunțat formarea unui grup de lucru pentru a reanaliza legea pensiilor pentru magistrați, în timp ce Ilie Bolojan preferă să gestioneze exclusiv această reformă având în vedere reticența partenerilor din coaliție și faptul că patru din cei 5 judecători ai CCR, puși de PSD, care au respins actul pe care guvernul și-a asumat răspunderea.

#ilie bolojan, #Sorin Grindeanu, #Catedrala Mantuirii Neamului, #coalitie de guvernare , #criza coalitie
