Ilie Bolojan, despre relația cu Sorin Grindeanu: „Constat atacuri, proiecte de legi care încalcă protocolul coaliției, am încercat să le neglijez”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că atât cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cât şi cu ceilalţi preşedinţi ai partidelor din coaliţie a încercat să aibă o relaţie bună.

”Sigur, constat ceea ce se întâmplă, atacuri din interiorul partidelor din coaliţie, proiecte de legi care încalcă protocolul coaliţiei, văd acest lucru, am încercat să le neglijez, am încercat să mă concentrez pe ceea ce este important”, a afirmat el.

”Cu domnul Grindeanu şi cu toţi preşedinţii de partide caut să am o relaţie bună. Gândiţi-vă, când ai patru partide într-o coaliţie, dacă nu există un minim respect, o formă de minimă solidaritate, lucrurile nu pot funcţiona. Şi asta am încercat să fac în permanenţă, să nu transfer conflicte din interior în spaţiul public, pentru că oamenii pur şi simplu s-au săturat de bălăcărelile noastre, cred că nu mai vor să vadă aceste lucruri”, a declarat Bolojan, joi seară, la B1 Tv.

El a adăugat că a încercat să nu ia în seamă atacurile din interiorul partidelor de coaliţie.

”Sigur, constat ceea ce se întâmplă, atacuri din interiorul partidelor din coaliţie, proiecte de legi care încalcă protocolul coaliţiei, văd acest lucru, am încercat să le neglijez, am încercat să mă concentrez pe ceea ce este important, sperând că toţi suntem conştienţi de câteva lucruri. În primul rând că avem o mare responsabilitate pentru situaţia în care este România astăzi, să menţinem o stabilitate, pentru că ăsta este un indicator de bază legat de încrederea în România. Cred că suntem conştienţi de situaţia dificilă în care suntem din punct de vedere bugetar şi că fiecare din partidele noastre, unii într-o pondere mai mare, alţii într-o pondere mai mică, au contribuit într-o formă sau alta la situaţia în care este România”, a transmis premierul.

El a adăugat că nu pot fi luate măsuri de reformă ”cu ochii pe sondaje”.

”Avem obligaţia să scoatem România din această situaţie şi nu poţi să iei măsuri de reformă dacă eşti în permanenţă cu ochii pe sondaje sau dacă trebuie să găseşti totdeauna un vinovat şi să fugi din poza de responsabilitate. Sper în decizii rezonabile ale tuturor colegilor noştri, indiferent că sunt preşedinţi de partide, că sunt parlamentari, şi eu încerc, deci, să nu potenţez conflicte, pentru că mi se pare o formă de lipsă de respect pentru cetăţenii României”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

