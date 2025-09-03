Bolojan le spune primarilor pe cine să dea afară mai întâi: „Dacă este supradimensionat personalul, începi cu pilele, cu simpatiile”

Autor: Constantin Dimitriu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 13:59
611 citiri
Bolojan le spune primarilor pe cine să dea afară mai întâi: „Dacă este supradimensionat personalul, începi cu pilele, cu simpatiile”
Premierul Ilie Bolojan, august 2025 / FOTO: captură video YouTube, Guvernul României

Ilie Bolojan insistă ca numărul de funcționari publici să fie redus cu adevărat, astfel încât această măsură să se simtă și la buget, prin reducerea cheltuielilor. Premierul ar fi dispus să își depună mandatul dacă demersul nu este susținut. Bolojan le-a amintit colegilor din Coaliție că el a făcut asemenea tăieri de personal atunci când era primar la Oradea și președinte al CJ Bihor și că știe ce trebuie făcut.

Într-un interviu pentru Europa FM, Ilie Bolojan le-a dat un sfat primarilor care nu știu pe cine să dea afară mai întâi. „Dacă este supradimensionat personalul, începi cu pilele, cu simpatiile,” a afirmat premierul.

Vă spun cum am procedat eu. Am calculat corect încărcarea de personal la fiecare compartiment și le-am permis directorilor să organizeze corect concursurile. Le-am spus că au mână liberă să le organizeze corect și, știind că nu mai au cui să repartizeze sarcini dacă păstrează o incompetentă sau un preferat care nu lucrează, vă asigur că nouă din zece concursuri sunt corecte, din instinct de conservare pentru directorii care le organizează.

Dacă îți trebuie un operator în această cameră și știi că numai unul îți rămâne - dacă ai doi, unul rău și unul bun, chiar dacă cel rău îți este prieten - instinctul de conservare, ca să funcționeze emisiunea sau primăria, te obligă să iei decizia corectă.

Dacă este supradimensionat personalul, atunci începi cu pilele, cu simpatiile, pentru că ai o rezervă unde să îi ții pe ăștia. Și asta se întâmplă în multe locuri,” a detaliat șeful Guvernului.

Ilie Bolojan este convins că angajații care sunt ținuți în funcție pe alte criterii decât cele de performanță îi frustrează și pe colegii lor care lucrează corect.

„Pentru oamenii din administrație, care lucrează în mod corect și cinstit, este o frustrare să vadă că în biroul de alături există o pilă a cuiva, nu are importanță a cui, care uneori nu vine la serviciu, care uneori pleacă mai repede, care nu își face datoria, în afară de faptul că consumă resursele țării noastre și ale acelei mici comunități, creează o demotivare totală și nu îi interesează. De ce să lucrezi când alții fac așa și nu îi vede nimeni?” a completat premierul României.

Până la jumătatea lunii septembrie 2025, un grup de lucru, aflat în subordinea Guvernului României, va finaliza proiectul de reducere cu 10 la sută a personalului din administrația publică locală, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Scena „lecției” date de Nicușor Dan lui Ilie Bolojan, cu pixul și foaia, o știre falsă? Bolojan: „Ce a apărut public nu are nicio legătură cu realitatea” VIDEO
Scena „lecției” date de Nicușor Dan lui Ilie Bolojan, cu pixul și foaia, o știre falsă? Bolojan: „Ce a apărut public nu are nicio legătură cu realitatea” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan, întrebat într-o emisiune la Europa FM dacă scena de marți, de la Palatul Cotroceni, în care președintele Nicușor Dan ar fi scos o foaie și un pix pentru a calcula...
Marile primării din România care trebuie să concedieze câte 500 de angajați
Marile primării din România care trebuie să concedieze câte 500 de angajați
E momentul curățeniei în instituțiile publice, susține premierul Bolojan. Numai în Capitală sunt primării din care trebuie să plece sute de angajați, potrivit datelor făcute publice de...
#ilie bolojan, #reforma administratie, #reduceri personal, #primarii romania, #bugetari Romania, #Guvernul Romaniei, #concedieri , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" se incheie! Ianis Hagi a ajuns in oras si semneaza: "A acceptat transferul"
Digi24.ro
Prima reactie a lui Adrian Nastase dupa ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Adevarul.ro
Vacanta de cosmar la 5 stele. Patania unei turiste romance a starnit scandal pe internet: "Nu mai poti face nimic"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ponta, atac la adresa ministrei Oana Țoiu, după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Mentalitate de bolșevic, un accident rușinos al istoriei”
  2. Rusia numește prețul păcii cu Ucraina: anexarea celor șase teritorii ucrainene să fie recunoscută internațional. Reacția Kievului
  3. Bolojan le spune primarilor pe cine să dea afară mai întâi: „Dacă este supradimensionat personalul, începi cu pilele, cu simpatiile”
  4. Turiști români înșelați în Bulgaria: ”Încearcă metoda Maradona!”
  5. Polițist lovit cu mașina de un șofer în Eforie Nord. Conducătorul auto i-a ignorat semnalele VIDEO
  6. Ucraina diversifică producția obuzierului „Bogdana”. Noile versiuni vor fi montate pe șasiuri străine. Ce urmărește Kievul?
  7. Ucraina lovește din nou în Marea Neagră: o ambarcațiune rusească a fost distrusă în timp ce încerca să debarce trupe
  8. Marile primării din România care trebuie să concedieze câte 500 de angajați
  9. Bogdan Mîndrescu, desemnat iar director general al Companiei Aeroporturi București. Suspiciuni cu privire la procedura de selecție pentru funcție
  10. Reacția Kremlinului după cele mai noi acuzații ale președintelui american. „Vladimir Putin nu conspiră împotriva SUA cu Xi Jinping și Kim Jong Un”