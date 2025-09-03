Bolojan le spune primarilor pe cine să dea afară mai întâi: „Dacă este supradimensionat personalul, începi cu pilele, cu simpatiile”

Ilie Bolojan insistă ca numărul de funcționari publici să fie redus cu adevărat, astfel încât această măsură să se simtă și la buget, prin reducerea cheltuielilor. Premierul ar fi dispus să își depună mandatul dacă demersul nu este susținut. Bolojan le-a amintit colegilor din Coaliție că el a făcut asemenea tăieri de personal atunci când era primar la Oradea și președinte al CJ Bihor și că știe ce trebuie făcut.

Într-un interviu pentru Europa FM, Ilie Bolojan le-a dat un sfat primarilor care nu știu pe cine să dea afară mai întâi. „Dacă este supradimensionat personalul, începi cu pilele, cu simpatiile,” a afirmat premierul.

Vă spun cum am procedat eu. Am calculat corect încărcarea de personal la fiecare compartiment și le-am permis directorilor să organizeze corect concursurile. Le-am spus că au mână liberă să le organizeze corect și, știind că nu mai au cui să repartizeze sarcini dacă păstrează o incompetentă sau un preferat care nu lucrează, vă asigur că nouă din zece concursuri sunt corecte, din instinct de conservare pentru directorii care le organizează.

Dacă îți trebuie un operator în această cameră și știi că numai unul îți rămâne - dacă ai doi, unul rău și unul bun, chiar dacă cel rău îți este prieten - instinctul de conservare, ca să funcționeze emisiunea sau primăria, te obligă să iei decizia corectă.

Dacă este supradimensionat personalul, atunci începi cu pilele, cu simpatiile, pentru că ai o rezervă unde să îi ții pe ăștia. Și asta se întâmplă în multe locuri,” a detaliat șeful Guvernului.

Ads

Ilie Bolojan este convins că angajații care sunt ținuți în funcție pe alte criterii decât cele de performanță îi frustrează și pe colegii lor care lucrează corect.

„Pentru oamenii din administrație, care lucrează în mod corect și cinstit, este o frustrare să vadă că în biroul de alături există o pilă a cuiva, nu are importanță a cui, care uneori nu vine la serviciu, care uneori pleacă mai repede, care nu își face datoria, în afară de faptul că consumă resursele țării noastre și ale acelei mici comunități, creează o demotivare totală și nu îi interesează. De ce să lucrezi când alții fac așa și nu îi vede nimeni?” a completat premierul României.

Până la jumătatea lunii septembrie 2025, un grup de lucru, aflat în subordinea Guvernului României, va finaliza proiectul de reducere cu 10 la sută a personalului din administrația publică locală, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Ads