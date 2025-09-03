Scena „lecției” date de Nicușor Dan lui Ilie Bolojan, cu pixul și foaia, o știre falsă? Bolojan: „Ce a apărut public nu are nicio legătură cu realitatea” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan, întrebat într-o emisiune la Europa FM dacă scena de marți, de la Palatul Cotroceni, în care președintele Nicușor Dan ar fi scos o foaie și un pix pentru a calcula impactul măsurilor luate de Ilie Bolojan, de față cu premierul, este o „pseudo-știre” și că nu are nicio legătură cu discuțiile reale.

„Am văzut că a apărut o pseudo-știre pe surse. Nu este reală această pseudo-știre pe surse. În contextul discuției s-a discutat despre numărul de posturi care se reduc, dar ceea ce a apărut public nu are nicio legătură cu realitatea. Aici te confrunți cu știri pe surse, cu tot felul de informații”, a spus Bolojan la emisiunea România în direct.

Acesta a explicat că s-a discutat, pe fond, despre echilibrarea bugetelor prin reducerea de personal, iar concluzia a fost că aceasta să fie de 10% din personalul efectiv.

„A fost o discuție despre modul în care s-ar face această reducere de personal în administrație, în așa fel încât să aibă un efect real și ceea ce s-a convenit este că până la jumătatea lunii să se găsească o formulă prin care, într-adevăr, dacă avem un angajament în coaliție să echilibrăm bugetele și prin reducerea de personal și prin toate reformele conexe care țin de acest pachet de administrație, atunci să se facă inclusiv cu o reducere cu 10% a personalului efectiv. Asta a fost discuția pe fond.”

Acesta a punctat că nu s-a discutat despre „flexibilitatea” sa ca prim-ministru și că această discuție nu are nicio legătură cu realitatea.

Presa din România a transmis și preluat o informație pe surse, marți, 2 septembrie, potrivit căreia premierul Ilie Bolojan a fost luat la întrebări de președintele Nicușor Dan. Acesta a dorit să știe care este impactul bugetar dacă Guvernul va concedia 13 mii de funcționari din administrația publică locală, decizie pentru care prim-ministrul a amenințat că își dă demisia în cazul în care nu va fi luată.

Ilie Bolojan i-a răspuns președintelui că ”nu poate estima exact”, au declarat pentru antena3.ro surse politice.

Nemulțumit de răspunsul primit, șeful statului ar fi luat o hârtie și un pix și i-ar fi spus lui Bolojan: ”păi stați că vă spun eu”. Acesta a făcut calculele iar rezultatul a fost: un impact bugetar de 1,4 miliarde de lei.

Potrivit relatărilor, președintele ar fi considerat că suma era prea mică pentru a justifica amenințările lui Bolojan cu demisia, argument folosit și de partenerii din Coaliție de la PSD și UDMR.

La finalul discuției, președintele i-ar fi cerut premierului să fie ”mai flexibil” când e vorba despre propunerile de reformă, dar nici nu a oferit el vreo soluție. Le-a cerut, în schimb, tuturor liderilor Coaliției, ca în termen de două săptămâni să rezolve criza.

