Ilie Bolojan, despre problema gunoaielor din Sectorul 1: Nu ai decat doua posibilitati, ori o renegociere de contract, daca ai cu cine discuta, ori o reziliere

Ilie Bolojan a fost intrebat, duminica, in cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, despre problema gunoaielor din Sectorul 1 si despre pretul de 14 ori mai mare pe care il platesc locuitorii din Sectorul 1 fata de cei din Oradea."Nu am apucat sa trec prin Sectorul 1, dar stiu tema salubrizarii care este in toata media. Nu stiu exact cifrele legat de acest 14 ori mai mare pretul, dar este clar ca se plateste mult mai mult per cap de locuitor. Trebuie verificat si in ce constau anumite prestari de servicii, dar este cat se poate de clar ca sunt niste probleme care sunt generate de doua- trei componente de baza", a declarat Ilie Bolojan.Prima componenta sa refera la "iesirea din populism", crede Bolojan "Prima este legata de necesitatea iesirii dintr-un populism. Populism inseamna ca intr-un sector sau intr-un oras cu PIB-ul cel mai mare din Romania, cu nivelul de salarizare mediu, cel mai mare din Romania, nu poti sa adopti niste politici cu un pronuntat caracter social, ca e o fractura logica in chestiunea aceasta. Aici ma refer nu doar la actualul primar pentru ca e de sase luni de zile, nu pot sa judec ce se intampla, ci de deciziile anterioare", a declarat liderul CJ Bihor.Bolojan este de parere ca atunci cand oamenii au servicii gratuite, nici nu au motive sa recicleze."In momentul in care faci servicii de salubrizare fara ca cetatenii sa plateasca, deci primesc ceva gratis, va dati seama ca acel serviciu nu mai are valoare pentru tine. Niciodata un cetatean caruia i se ridica gunoiul gratuit, nu o sa colecteze selectiv, el nu percepe ca este un cost diferit daca colecteaza la gramada sau colecteaza pe doua sau trei fractii. Prin urmare, nicaieri in lume nu exista servicii gratuite si nelimitate. Pot fi niste masuri cu caracter social pentru anumite categorii, dar aceasta chestiune nu exista nicaieri", a declarat Bolojan Cea de-a doua componenta este una de fond, spune Bolojan si priveste contractul incheiat in anii anteriori."A doua problema de fond este un contract care a fost incheiat in anii anteriori, unde tarifele, dupa cate se pare, datorita volumului lor, arata ca nu sunt in regula", a declarat Ilie Bolojan.Rezolvarea problemei este fie renegocierea contractului, fie rezilierea lui, a mai declarat Ilie Bolojan."Nu ai decat doua posibilitati, ori o renegociere de contract, daca ai cu cine discuta, ori o reziliere de contract. Din nou, trebuie vazut care sunt clauzele contractelor. Eu, cand am fost ales primar, i-am contactat pe principalii contractori si am renegociat scaderea prestatiilor cu aproximativ 10-15 la suta, aproape in toate domeniile", a declarat Bolojan.In timpul unei sedinte de Consiliu Local, primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand , le-a prezentat consilierilor o comparatie intre tarifele practicate in Bucuresti de Romprest pentru servicii de salubritate si cele ale operatorului local din Oradea."Oradea si Sectorul 1 sunt UAT (Unitati Administrativ Teritoriale) similare din Romania ca populatie, buget, suprafata si nivel de dezvoltare. Comparativ cu Oradea, costul salubrizarii in Sectorul 1 este necompetitiv. Pretul unitar al salubrizarii stradale pe kmin Sectorul 1 este cu 1300% in plus fata de Oradea. Pretul unitar pe metru cub pentru colectarea si transportul deseurilor de la populatie in Sectorul 1 este cu 266% mai mare decat in Oradea. Ponderea salubrizarii stradale in bugetul local al Sectorului 1 (inclusiv cota aferenta de la PMB) este de 9,56%, fata de numai 1,13% la Oradea. Aceste diferente indica un comportament monopolist al operatorului delegat in Sectorul 1", se arata in documentnul prezentat de primarul Armand.