CJ Bihor și Primăria Oradea își fac companie aeriană și vor să conecteze aeroportul cu un hub important din vestul Europei

Anunţul a fost făcut joi, 5 august, de către primarul Florin Birta și președintele CJ Ilie Bolojan într-o declaraţie de presă comună, urmând să fie semnat un protocol de colaborare care va trebui aprobat de consilierii locali și județeni.Cele două administrații și-au propus să asigure conectivitatea aeriană a județului prin înființarea unor noi curse aeriene interne, între Oradea și București, și externe, între Oradea și unul sau mai multe hub-uri aeriene importante din Uniunea Europeană. Sunt domenii importante în care colaborarea dintre Primăria Oradea și Consiliul Județean își spune cuvântul, pentru că aceasta duce la dezvoltarea orașului și a județului într-un ritm accelerat. În cazul de față, a avea un aeroport care să ne conecteze cu capitala țării mult mai bine și cu hub-uri europene exact asta înseamnă, o dezvoltare și condiții mai bune pentru investitori, pentru turiști și pentru comunitatea locală", a precizat primarul Oradiei Florin Birta.Protocolul prevede înființarea unei companii aeriene proprii deținută de Județul Bihor și Municipiul Oradea, eventual și de alte entități din subordinea directă a celor două autorități publice locale. Astfel, se vor analiza tipurile de companii prevăzute de legislația din România pentru identificarea soluției optime de colaborare: societatea pe acțiuni, societatea cu răspundere limitată etc.„De ce e bine să facem această companie aeriană locală? Suntem un oraș mediu din România care are în zona de influență a aeroportului aproximativ un milion de locuitori pe care se poate baza și pe care trebuie să îi deservească. Suntem un oraș și un județ în care operarea zborurilor este la limita de rentabilitate și depinde de politicile comerciale ale companiilor și de contextul global, iar rămânerea totală la hazardul pieței aeronautice nu este o soluție pentru dezvoltarea orașului. Am decis că este oportun, urmărind modele de conectare ale altor orașe mici din Europa la hub-uri aeriene, să înființăm această companie. Vom achiziționa sau închiria două aeronave de până la 75 de locuri fiecare cu care vom opera zboruri spre diverse destinații. Urmărim o scădere a prețurilor pe rutele respective, întrucât cele actuale nu sunt deloc mici", a declarat președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan.Se dorește astfel operarea cu două aeronave de noi curse:- Oradea - București (Aeroportul Otopeni sau Băneasa) - minimum 3 zboruri pe zi în zilele lucrătoare și minimum 2 zboruri pe zi în zilele nelucrătoare. Începerea operării - din luna martie 2022;- Oradea - unul sau două aeroporturi internaționale din vestul Europei (hub aerian important care să asigure conectarea către cele mai importante destinații din Europa și din lume) - minimum 1 zbor pe zi în zilele lucrătoare. Începerea operării - cel târziu din luna octombrie 2022.Activitatea companiei aeriene locale ar urma să fie finanțată din subscripții publice, sponsorizări și donații provenite din partea companiilor locale care vor dori să sprijine acest proiect. Consiliul Județean Bihor va adopta măsuri pentru reorganizarea activităților aeroportului din Oradea (internalizarea serviciilor prestate, amenajarea unui hangar, diversificarea activităților, facilități cargo etc.) în vederea susținerii companiei aeriene nou înființate. În schimb, municipalitatea va derula campanii de promovare a Oradiei și a zonei metropolitane ca destinație turistică și zonă de investiții în regiunile spre care vor fi operate cursele aeriene.