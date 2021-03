Cum a fost amendata institutia condusa de Ilie Bolojan de un functionar al Primariei Aiud. Disputa "contraventionala" transata in instanta

A platit jumatate din amenda

Motivarea instantei

Amenda a fost aplicata de un functionar de la Aiud, in 3 noiembrie 2020, pe vremea cand institutia din Oradea era condusa, inca, de Ilie Bolojan , devenit dupa alagerile locale presedinte al Consiliului Judetean Bihor. Primaria Aiud este condusa de acelasi primar, Oana Badea , fost secretar de stat in Ministerul Educatiei. Un angajat al Primariei Aiud a solicitat oficial , in scris, in 28 iulie 2020, informatii in legatura cu situatia amenzilor platite de un cetatean cu domiciliul in Oradea. Mai exact s-a solicitat daca persoana respectiva a achitat o serie de amenzi stabilite de Administratia Finantelor Publice Oradea.Peste aproape o luna de zile, in 26 august 2020, angajatul Primariei Oradea a comunicat telefonic functionarului de la Primaria Aiud toate informatiile solicitate. S-a motivat decizia de comunicare telefonica a informatiilor "in contextul masurilor impuse de reducerea riscurilor pandemiei COVID-19, Primaria Oradea utilizand in relatia cu toate institutiile publice forme de comunicare directe prin telefon/e-mail".Agentul constatator al Primariei Aiud nu a fost multumit de acest raspuns, precum si de alte comunicari primite la adrese transmise anterior, astfel incat, in 3 septembrie 2020, a decis sa amendeze Primaria Oradea cu suma de 1.500 de lei pentru refuzul de a furniza in termenul legal de 15 zile informatii pentru clarificarea si stabilirea situatiei fiscale a contribuabilului in cauza. Primaria Oradea a contestat, initial, procesul-verbal la o instanta locala, care a decis sa trimita cauza la Judecatoria Aiud. "Actul atacat a fost intocmit pe seama Primariei Municipiului Oradea, aceasta fiind persoana fara capacitate de folosinta. In masura in care instanta nu va constata nulitatea absoluta a procesului-verbal de contraventie atacat, se solicita anularea acestuia ca fiind netemeinic si nelegal, iar pe cale de consecinta exonerarea de la plata amenzii aplicate, in cuantum de 1.500 de lei. S-a cerut, totodata, restituirea sumei de 750 lei, iar in subsidiar, inlocuirea sanctiunii contraventionale aplicata prin procesul-verbal atacat cu avertismentul", a cerut institutia amendata in actiunea depusa la instanta. Primaria a platit, totusi, jumatate din amenda in termenul legal, motiv pentru care, a cerut ca in cazul in care procesul-verbal era anulat sa ii fie restituita suma platita.Primaria municipiului Aiud"Primaria este o structura functionala cu activitate permanenta, fara personalitate juridica si este doar o structura administrativa. Capacitatea de folosinta este aptitudinea persoanei de a avea drepturi si obligatii civile. Capacitatea de folosinta apartine Unitatii Administrativ- Teritoriale Municipiul Oradea prin primar, aceasta fiind persoana juridica pe seama careia ar fi trebuit sa fie incheiat, de catre reprezentantii Municipiului Aiud, procesul - verbal", au mai precizat reprezentantii Primariei Oradea.In instanta, Primaria Aiud a cerut respingerea actiunii si a motivat aplicarea amenzii de faptul ca s-a raspuns cu depasirea termenului prevazut de lege, adica cu depasirea celor 15 zile lucratoare de la primirea adresei petentului. "Situatia creata se datoreaza exclusiv contravenientului, care in mod nejustificat nu a raspuns solicitarilor. Ca urmare a acestei situatii, agentul constatator a intocmit procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei", a raspuns institutia administrativa din judetul Alba.In 4 februarie 2021, instanta de fond a decis sa dea dreptate Primariei Oradea si a anulat procesul-verbal de sanctionare. Magistratul a sustinut ca, potrivit Codului administrativ, primaria comunei, a orasului, a municipiului reprezinta o structura functionala fara personalitate juridica si fara capacitate procesuala, cu activitate permanenta, care duce la indeplinire hotararile autoritatii deliberative si dispozitiile autoritatii executive, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.Tot Codul Administrativ a stabilit ca unitatile administrativ - teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu."Din coroborarea acestor texte de lege, instanta retine ca intimatul a procedat in mod vadit incorect la sanctionarea Primariei Oradea, deoarece calitatea de subiect activ al contraventiei o putea avea doar Municipiul Oradea, care are personalitate juridica. Totodata, se retine ca in cuprinsul procesului - verbal, nu a fost inserat codul fiscal al petentei. Obligatia comunicarii exista intr-un termen de 15 zile lucratoare, in baza art. 494 alin. 12 C.fiscal", astfel a motivat Judecatoria Aiud hotararea privind anularea procesului verbal. Decizia nu a fost, deocamdata, contestata.