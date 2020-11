Noua sectie de Primiri Urgente din Oradea si-a inceput activitatea. Cum arata investitia de 32 de milioane de lei

"In cursul zilei de ieri, medicii si asistentii de la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul Judetean din Oradea si-au mutat activitatea in noul spatiu, din containerele in care au functionat provizoriu. De astazi, practic, obisnuindu-se cu circuitele si noile dotari, pacientii sunt gestionati suta la suta in noul spatiu.Multumesc doctorului Hadrian Borcea si echipei sale de la Unitatea de Primiri Urgente pentru tot ce au facut in acesti ani si am incredere ca echipa de profesionisti de la UPU Oradea va oferi servicii si mai bune in anii urmatori, in noile conditii", a scris Ilie Bolojan, fostul primar al Oradei pe Facebook.Noua UPU are 56 de paturi, pacientii cu afectiuni grave beneficiind de boxe individuale."Aceasta unitate, printre cele mai moderne din tara, este prima din Romania care are o sala de decontaminare, precum si o sala de resuscitare. De asemenea, este dotata cu un izolator pentru pacienti in stare critica, ce va putea fi folosit pentru bolnavii de Covid-19.Investitia este rezultatul unui parteneriat intre Spitalul Judetean, Ministerul Sanatatii si Primaria Oradea, o investitie care se ridica la aproximativ 32 milioane de lei, 58% din aceasta valoare fiind asigurata de Ministerul Sanatatii, iar 42% de Primaria Oradea", anunta Bolojan zilele trecute.Spre comparatie, anul trecut Libertatea scria ca Gabriela Firea a cheltuit 5,2 milioane de lei doar pentru a face reclama la lucrarile de modernizare aduse Spitalului Gomoiu.CITESTE SI: