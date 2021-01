Cum ii pune Ilie Bolojan la munca pe beneficiarii de ajutoare sociale: "Nu e corect pentru societate sa creada ca li se cuvin fara sa faca nimic"

Bolojan sustine ca a discutat cu cei de la Prefectura Bihor si Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala pentru ca orele de munca sa se faca pentru banii primiti."Chiar daca valoarea acestor ajutoare nu este mare , de ele beneficiaza in judetul Bihor mii de persoane, luna de luna. Valoarea lunara medie a fost de 300.000 de euro, anul trecut. De ajutorul pentru venitul minim garantat beneficiau 3100 de persoane, in cursul anului trecut. Pentru cei care locuiesc la distante de zeci de km de Oradea, de unde posibilitatea de naveta este greoaie, ajutoarele sunt o necesitate, asigurand un minim de trai pentru aceste situatii", spune presedintele CJ Bihor.In Bihor aproape jumatate dintre beneficiari (1.500) au certificate medicale ca nu pot lucra."Conform calculelor, ceilalti 1600 ar trebui sa lucreze lunar peste 35.000 de ore de munca. Asta ar insemna ca, zilnic, intre 250 si 300 de persoane ar trebui sa lucreze in localitatile din judet, organizati de primarii. Chiar daca suntem de acord ca randamentul si rezultatele acestor ore de munca nu se pot apropia de cele prestate de un angajat cu contract la o firma, cred ca ar trebui sa se vada mai multe rezultate. Avem comune cu un numar mare de beneficiari . Daca ar fi bine organizati si ar face orele de munca rezonabil, curatenia in aceste localitati ar fi exemplara. Pentru a imbunatati lucrarile, am decis impreuna cu Prefectura si cu Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala sa ne asiguram ca orele de munca se fac pentru banii primiti", afirma Bolojan.Consiliul Judetean urmeaza sa sustina primariile cu materiale de protectie pentru cei care lucreaza, cu unelte si coase mecanice. Prefectura si Agentia vor verifica daca primariile isi fac treaba (anchete sociale corecte, plan de lucrari , situatia lucrarilor, supravegherea si pontajul) iar orele de munca se fac efectiv, nu din pix."Scopul nu e sa fie taiate ajutoarele. E normal insa ca cei care sunt ajutati sa lucreze, cat de cat, pentru acesti bani. Nu e corect pentru societate ca cei care beneficiaza de ajutoare sa creada ca li se cuvin, fara sa faca nimic, sau ca unii primari sa-i foloseasca ca masa electorala pe banii statului. Cu cat vor fi mai multi oameni constienti ca fiecare avem o responsabilitate pentru comunitate, cu atat va fi mai bine", a mai spus seful CJ Bihor.