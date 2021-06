Ilie Bolojan: Boala sistemului public din Romania este supraincarcarea cu personal

"Boala sistemului public din Romania este supraincarcarea cu personal, atat din punct de vedere al numarului de angajati, dar si al salariilor in anumite sectoare unde sunt mult mai mari decat in sectoarele private. Ca atare, pierderile sunt foarte mari si, practic, ce se intampla, ganditi-va ca intr-o comunitate locala, unde toti banii care se incaseaza din taxe si din impozite se duc pe cheltuielile de personal ale unei primarii si poate nici nu le acopera, inseamna nu ca acea primarie exista pentru cetateni ca sa le ofere servicii, ci ca cetatenii exista pentru ca oamenii aia din primarie sa aiba niste posturi caldute sau nu", a declarat Ilie Bolojan, duminica, la Prima TV Economisirea banilor rezultata din reduceri de personal se poate vedea in investitii , este de parere Bolojan."Asta este o mare problema si daca am putut sa realizez in acesti ani multe proiecte de investitii este pentru ca am avut grija de banii pe care ii colectam de la contribuabili. Inclusiv prin reducerea cheltuielilor de personal. Aceste cheltuieli sunt de ordinul milioanelor de euro. La municipiul resedinta de judet pot sa fie intre 13 milioane de euro cum este la Oradea sau pot sa ajunga la 25 milioane de euro intr-un oras identic ca marime, ori daca in fiecare an ai o economie de 10-12 milioane de euro la cheltuielile de personal, asta inseamna niste lucrari care se vad in oras. Asta este o problema pentru care noi nu reusim sa livram investitii, performanta in administratie si pentru ca oamenii nu vad ca din banii lor se face ceva, nu mai au incredere in lumea politica", a declarat liderul CJ Bihor.Ilie Bolojan a mai precizat ca cu doar jumatate din angajatii de la Consiliul Judetean a angajat noi proiecte si a inceput noi lucrari "Ce am facut, practic, cu jumatate din angajatii de la Consiliul Judetean, s-a dovedit ca nu s-a intamplat nimic la Consiliu, dimpotriva, am angajat alte proiecte, am inceput alte lucrari. Se poate face si cu jumatate din oameni. Efectul este ca economia doar la 80 de angajati care nu mai sunt a fost de 1.200.000 de euro intr-un singur an de zile, ceea ce inseamna intr-o localitate din judetul Bihor, un pod peste Crisul Repede, in Bulz se termina anul acesta un pod care nu ar fi putut fi finantat, daca nu am fi avut acesti bani", a declarat Bolojan.Intrebat cum au fost angajati acesti oameni, Ilie Bolojan a declarta ca o parte dintre ei au fost angajati pe filiera politica."Cum au fost angajati acesti oameni, ce randamente au avut, este cat de poate de clar. Chiar daca au fost oameni competenti, practic nu aveau de lucru. Ori a tine un om, chiar daca este competent cu salarii fara sa aiba de lucru, nu este o chestiune normala. O parte au fost pe filiera politica, o parte au fost angajati de-a lungul anilor. Gandirea a fost ca institutiile publice sa fie o baza de angajari. Aceste angajari se pot transforma in voturi, se pot transforma in agenti politici. Aveam un numar de structuri adiacente cu vreo 80 de angajati, am concediat vreo 60 dintre ei, deci cu 20 de angajati facem exact aceleasi lucruri pe care le faceam cu 80, dar va puteti imagina ce inseamna asta in cheltuieli", a declarat presedintele CJ Bihor.Ilie Bolojan a precizat ca 6 milioane de euro este economia intr-un singur an, la CJ Bihor, dupa ce s-au facut reduceri de personal."Doar la nivelul CJ Bihor, in cursul acestui an, economiile la salarii, prin aceste reorganizari, inseamna 6 milioane de euro. Faceti niste multiplicari, daca s-ar face asta in multe locuri si ati vedea cate sume de bani pot fi eliberate pentru investitii pe care le vad cetatenii nostri", a declarat Bolojan.