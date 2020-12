Ilie Bolojan anunta trei variante de lucru pentru centura orasului Alesd. Cand se va circula pe noua sosea

Pe baza contractului semnat inainte de Craciun, firma ce va realiza studiul de fezabilitate revizuit a prezentat variantele de lucru.Bolojan sustine ca in sedinta Comisiei tehnico-economice a Companiei Nationale de Autostrazi au fost analizate, intr-o prima etapa, 3 variante de lucru:Varianta 1 (traseul albastru), cea din 2010, cea mai lunga, de aproape 17 km. Pretul estimat, peste 100 de milioane de euro. Traseul ocoleste Alesdul traversand raul Crisul Repede cu doua poduri pe partea dinspre Astileu. Costul lucrarii e foarte mare, spune presedintele, ceea ce o face nefezabila.Varianta 2 (traseul rosu), propusa acum, in lungime de peste 6 km, mult mai scurta decat prima. Pretul estimat, peste 27 de milioane de euro. Traseul ocoleste Alesdul fara sa traverseze Crisul Repede. O buna portiune din traseu este prin lunca raului, ceea ce ar ridica probleme legate de consolidarea si terasarea terenului, afirma Bolojan.Varianta 3 (traseul verde), propusa acum, in lungime de peste 5 km. E cea mai scurta varianta, fiind pe traseul cel mai apropiat de oras. Pretul estimat, peste 25 de milioane de euro. Traseul ce ocoleste Alesdul, prin sudul orasului, are o lungime de 3,7 km iar cel ce ocoleste Alesdul prin nord are 2,2 km. Chiar daca in dreptul cartierului de blocuri traseul propus trece pe langa cele cateva case nou construite in ultimii 10 ani, aceasta varianta este, potrivit lui Ilie Bolojan, cel mai usor de realizat, cea mai ieftina si care trece doar tangential pe langa uzina de apa."In urmatoarele doua saptamani vom astepta observatiile celor interesati. Ne propunem ca pana la sfarsitul lunii ianuarie sa aprobam varianta pe care Consiliul Judetean Bihor o sustine. Vom sustine aceasta varianta in a doua etapa de analiza in Comisia tehnico-economica a Companiei Nationale de Autostrazi. Dupa aprobarea variantei finale de traseu, proiectantul va definitiva studiul de fezabilitate. Pana la sfarsitul lunii aprilie, anul viitor, putem aproba indicatorii tehnico-economici. Vom organiza apoi licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor. La sfarsitul anului 2023, se va circula pe centura", spune presedintele CJ Bihor.