Ilie Bolojan, despre o candidatura la prezidentiale: Nu se pune problema

"Nu se pune aceasta problema. Fiecare om trebuie sa isi faca o evaluare a expertizei pe care o are si in ceea ce ma priveste pe mine, eu am capatat o expertiza in acesti ani pe partea de administratie. In zona de presedintie sau in zona guvernamentala trebuie sa ai niste abilitati care sunt date de fisa postului respectiv si deci e bine ca cei care candideaza sa spunem la pozitia de presedinte al Romaniei, totusi, sa aiba niste contacte bune pe partea de politica externa pentru ca aceasta este competenta de baza a presedintelui", a declarat Ilie Bolojan, duminica, la Prima TV, intrebat despre o eventuala candidatura la Presedintia Romaniei.Bolojan a adaugat ca acest lucru nu inseamna ca oameni fara competente nu pot excela intr-un anumit domeniu."Nu inseamna ca oameni care nu au competenta intr-un anumit domeniu nu pot performa. S-au mai vazut si astfel de cazuri. Dar nu e bine sa nu invalidezi teoria probabilitatilor de prea multe ori si mai ales pe spatele unei comunitati, a unui oras sau a unei tari", a mai declarat Bolojan.