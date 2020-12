Ilie Bolojan continua restructurarile la CJ Bihor. A dat afara 15 paznici si a facut o economie de 540.000 de lei

Intr-un interviu pentru Europa FM , Ilie Bolojan a anuntat o reducere de 420 de posturi (dintre care 165 erau vacante) in cadrul celor 10 institutii care tin de Consiliul Judetean. Este vorba despre Muzeul Tarii Crisurilor, Bilblioteca Judeteana, Filarmonica, doua teatre si doua reviste de cultura."Ce-am constatat cand am analizat aceste zece institutii: structuri ineficiente, servicii paralele. Prin urmare, din cele cinci posturi de paza vor fi desfiintate patru posturi pentru ca cei care sunt pompieri si trebuie sa patruleze din ora in ora, pot foarte bine sa faca acest lucru toata noaptea. Personal supradimensionat la majoritatea institutiilor.Cum, sigur, eu nu sunt de specialitate, dar oamenii pe care i-am mai intrebat mi-au spus ca putem functiona si cu doi suflatori, nu trebuie neaparat sa avem patru, iar daca e un concert mare, aducem, sub forma de contracte de colaborare, toti instrumentistii din Bihor si se poate tine concertul", a spus seful Consiliului Judetean Bihor.El sustine ca a fost vorba despre o structura administrativa stufoasa peste tot."Am constatat cheltuieli nejustificate, de tipul cuplarii cheltuielilor de personal, care in fapt ocoleau organigramele aprobate de Consiliul Judetean. Contracte de colaborare, cu PFA-uri sau SRL-uri, contracte pe drepturi de autor... De ce mai tinem aceste contracte daca nu ne permite pandemia sa organizam evenimente? Am dispus ca aceste toate contracte sa fie sistate cu data de 1 ianuarie", a mai spus Bolojan.La final, 255 de posturi ocupate (reprezentand 14%) au fost eliminate. Doar cu cele 15 posturi de paznici la care s-a renuntat se va face o economie de 540.000 de lei."Cand am preluat mandatul am constatat ca nu avem bani pentru plata salariilor angajatilor Directiei pentru Protectia Copilului. Aveam un deficit de peste 3 milioane de euro, reprezentand salariile pe aproximativ doua luni de zile pentru cei 1.200 de angajati de la DGASPC", a subliniat Ilie Bolojan, la Europa FM.CITESTE SI: