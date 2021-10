Ilie Bolojan, despre conflictul PNL - USR: „Avem nevoie de majorităţi stabile, nu de un guvern între două moţiuni. Sper să se ajungă la un compromis”

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, liberalul Ilie Bolojan, a declarat că România are nevoie de “majorităţi stabile” şi nu de un “guvern între două moţiuni” pentru a putea ieşi din criza politică actuală.

“Suntem într-o situaţie dificilă pe trei componente. În pandemie, suntem în plin val IV şi e clar că lucrurile nu se rezolvă de pe o zi pe alta. Avem, apoi, o problemă economică, generată de creşterea preţurilor la energie şi gaze, ceea ce va însemna creşterea cheltuielilor populaţiei pentru încălzire, dar şi a preţurilor la majoritatea produselor, prin urmare este nevoie de o supraveghere şi poate de o intervenţie a statului.

Mai este PNRR, un contract prin care ne angajăm la anumite reforme, iar ca să le facem, ceea ce presupune o anume nepopularitate, ai nevoie de majorităţi stabile, nu de un guvern între două moţiuni. Prin urmare, cu cât criza se soluţionează mai repede şi ajungem la o stabilitate, cu atât va putea Guvernul să intervină mai rapid asupra acestor aspecte şi ale altora”, a declarat liderul PNL pentru ebihoreanul.ro.

De asemenea, Bolojan şi-a exprimat speranţa că se va ajunge la o “formulă cu majorităţi clare, nu de strânsură, ci cu susţineri explicite”, adăugând că cea mai “facilă” formulă ar fi refacerea coaliţiei de guvernare.

“Probabil că disponibilitatea la dialog şi compromis va fi mai mare după Congresul USR-PLUS, să se poată purta o negociere, deoarece, cât timp cât au fost competiţii interne, orice negociere îi afecta pe competitori şi favoriza o radicalizare.

Sper să se ajungă la un compromis, mă bazez pe o înţelepciune a celor care pot influenţa deciziile aşa încât ţara să meargă într-o direcţie bună”, a continuat preşedintele Consiliului Judeţean Bihor.

De ce nu a intervenit la Congres

Liderul PNL Bihor a fost întrebat și care este motivul pentru care nu a intervenit la Congresul PNL.

„De ce nu am intervenit la Congres? Au putut lua cuvântul doar candidaţii şi 5 susţinători desemnaţi de fiecare candidat. Noi, în Bihor, am stabilit că PNL Bihor nu se va alinia susţinând un candidat sau altul, ţinând cont de ceea ce v-am prezentat anterior.

Dar, în baza discuţiilor cu ambii candidaţi privind faptul că PNL Bihor a avut cea mai mare delegaţie datorită rezultatelor, noi am considerat, iar ei (n.r. - Ludovic Orban şi Florin Cîţu) au fost de acord să avem un reprezentant în Biroul Executiv Central, indiferent cine iese preşedinte. Ca atare, dl Birta (n.r. - ales vicepreşedinte) a candidat susţinut de ambele echipe. În rest, cum am spus, am decis să nu ne pronunţăm cum am votat şi ce a gândit fiecare în cabina de vot”, a spus Bolojan.

Ads