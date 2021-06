Ilie Bolojan, despre PNRR: Orice proiect de nivelul acesta sufera imbunatatiri. Ce considera important prsedintele Consiliului Judetean Bihor

"Orice proiect de nivelul acesta sufera imbunatatiri, poate fi criticat", a declarat Ilie Bolojan , duminica, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, referindu-se la PNRR Acesta a preciat, insa, ca "sunt importante cateva lucruri"."Pe de-o parte, faptul ca exista un plan al Uniunii Europene de a finanta rezistenta la socurile viitorului si deci la dezvoltare in UE. Deci, e important ca vom primi o suma de bani care, sigur, e mare, dar ganditi-va ca este valoarea creditelor pe care le-a luat Romania anul trecut, grantul de 14 miliarde de euro, iar cealalta jumatate, celelalte 14 miliarde inseamna credite cu dobanzi bune pe care le luam. Deci este important ca vom avea o suma importanta de bani la dispozitie. Este important, in acelasi timp, ca o parte importanta se duc catre lucrari de infrastructura, pe proiecte pe care ocicum le facem, vor fi bune pentru ca Romania are un deficit mare de infrastructura si indiferent daca se face o autostrada sau alta, o cale ferata sau alta, la ce deficit are Romania nu pot fi decat proiecte bune", a mai declarant Bolojan.Acesta a adaugat ca sunt cateva chestiuni de reforma care sunt conditionari pentru Romania."Nu in ultimul rand, este important ca sunt cateva chestiuni de reforma care sunt niste conditionari, sa spunem, pentru Romania care aliniaza politicile guvernamentale intr-un guvern de coalitie cu trei partide care uneori au agende diferite, au calcule diferite, reformele trebuie facute in primii ani de guvernare, cand exista, totusi, un consens pe ceea ce trebuie facut si trebuie gandite in asa fel incat sa imbine viziunea celor trei partide si PNRR practic vine si face ordine in aceste lucruri. Eu consider ca acestea sunt elementele importante, semnificative, sigur, pot fi discutate pe fiecare componenta, daca anumite lucruri sunt bune sau sunt rele", a mai declarat Bolojan.Liderul CJ Bihor a dat ca exemplu recentralizarea administratiei publice si a vorbit despre concursurile "trantite" in institutii ale statului."De exemplu, pe una din componentele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este prevazuta recentralizarea concursurilor pentru angajarea in administratie, pornindu-se de la premisa ca multe din aceste concursuri sunt trantite si ca urmare oamenii care intra in administratie pe pozitii de decizie nu sunt cei mai competenti. E adevarata aceasta situatie, in multe locuri, dar ca nu ne imaginam ca o recentralizare la ANFP din start va rezolva problema. Adica daca se trantesc concursuri undeva in tara, se trantesc si la Bucuresti, nu e niciun fel de problema, doar ca eu nu cred ca intr-o administratie, directorul unei Directii trebuie angajat de cineva care nu are nicio legatura cu administratia respectiva, trebuie angajat de responsabilii de acolo, de decidentii de acolo pentru ca ei se leaga de acel om. Daca vor sa isi angajeze nepotii, nu e bine, dar asta se va vedea", a declarat Bolojan.Presedintele Consiliului Judetean Bihor mai spune ca oamenii din administratie au inteles ca nu mai e vremea nepotismelor, ci ca trebuie sa aiba in spate o echipa puternica."Daca ii va lua un prost pentru care trebuie sa lucreze altcineva se va vedea imediat. Dar treptat, in administratie oamenii au inteles ca daca nu ai o echipa puternica, daca nu ai oameni competenti, nu poti sa faci mare lucru. Aceasta formula prin care se propune recentralizarea nu cred ca este cea mai fericita pentru ca ne-am luptat de 20 de ani sa descentralizam aceste lucruri ori a recentraliza o chestiune nu garanteaza sub nicio forma reusita administratiei", a mai declarat Bolojan.