Ilie Bolojan: „Am făcut acum 6 luni o reducere de 50% a personalului şi am constatat că toate proiectele au continuat”

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, anunţă o nouă modificare a organigramei. Au fost desfiinţate patru posturi şi s-au înfiinţat şase, în departamente cu mare deficit şi proiecte de implementat. ”Am făcut acum 6 luni o reducere de 50% a personalului şi am constatat că toate proiectele au continuat”, a transmis Bolojan.

Consiliul Judeţean Bihor a aprobat noua organigramă a instituţiei.

”Evaluând activitatea personalului din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Bihor şi necesităţile departamentelor, a fost aprobată reducerea a patru posturi şi înfiinţarea a şase posturi noi. Astfel, noua organigramă va număra 99 de posturi, faţă de 97, câte sunt în prezent”, a transmis, joi, Comsiliul JUdeţean Bihor, într-un comunicat de presă.

Compartimentul fonduri europene se transformă în Serviciu Proiecte cu Finanţări Nerambursabile şi se suplimentează cu două posturi. De asemenea, în Biroul Investiţii şi Biroul Drumuri Judeţene vor fi înfiinţate două posturi de consilier debutant în domeniul de licenţă inginerie civilă.

În Compartimentul Patrimoniu se înfiinţează o funcţie contractuală cu atribuţii de topograf autorizat, iar Compartimentul Preşedintelui se redimensionează de la 3 la 4 posturi, prin înfiinţarea unei funcţii de consilier, cu scopul de a asigura relaţia cu minorităţile etnice din judeţul Bihor, în special cu cei de etnie maghiară.

”Am făcut acum mai bine de 6 luni o reducere de 50% a personalului şi am constatat că toate proiectele începute de fosta administraţie au continuat. Nu au fost sincope, iar proiectele bune care au fost generate, de la drumurile judeţene cuprinse în PNDL, la cele pe fonduri europene, au fost continuate.

De asemenea, am început proiecte câştigate şi neîncepute, cum e Cabana de la Vadu Crişului, podul de la Bulz sau alte lucrări. Am generat noi proiecte europene. Gândiţi-vă doar la centurile la care lucrăm, drumul expres Oradea – Arad, parteneriatele cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate pentru proiecte în zona montană. Am generat noi proiecte, de la curăţenie, la gestionarea câinilor, la platformele pentru deşeuri mari, la parcurile industriale.

Toate aceste lucrări necesită oameni noi şi la fiecare birou al Direcţiei Tehnice am propus înfiinţarea unui post de inginer debutant de drumuri sau construcţii civile. De asemenea, avem deficit la Compartimentul Fonduri Europene, acolo am propus suplimentarea cu două posturi. S-a dovedit că putem funcţiona cu 50% din personal, rămânem tot atâţia, plus două posturi. E o creştere de nici măcar 1%. Ultima reorganizare va fi în primăvara anului viitor, când vom putea stabiliza organigrama Consiliului Judeţean”, a declarat Ilie Bolojan, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor.

În urma reorganizării, vor fi desfiinţate două funcţii publice de consilier superior din Serviciul financiar-contabil şi alte două posturi din Compartimentul instituţii subordonate şi Compartimentul coordonarea consiliilor locale, derulare programe şi ajutoare. Unul din cele patru posturi desfiinţate este vacant.

