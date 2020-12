Ilie Bolojan vrea sa modernizeze un drum forestier care leaga Bihorul de Cluj prin Muntii Apuseni. Proiectul costa 6 milioane de euro

Este vorba despre proiectul de modernizare a drumului forestier ce leaga zona Boga - Padis din judetul Bihor, de zona Doda Pilii - Rachitele din judetul Cluj."Dupa ce consiliile judetene din cele doua judete au asfaltat fiecare portiunile de drum judetean ce duc spre zona montana, a ramas un tronson de 10 km de drum forestier, din Padis pana in Ic Ponor. Modernizarea acestui tronson ar dezvolta turismul in zona muntilor Apuseni.Avem acordul de principiu al primariei Budureasa pentru transferul drumului forestier din proprietatea comunei in cea a Consiliului Judetean Bihor, in vederea modernizarii. In prima sedinta de Consiliu din decembrie vom solicita preluarea terenului", spune Ilie Bolojan.Pe langa preluarea drumului forestier, care are o latime de aproximativ 6 metri, mai trebuie preluat de la Ministerul Mediului cate doi metri, de o parte si de alta a actualului drum forestier, pentru a ajunge la latimea de 10 metri necesara amenajarii drumului judetean."Am primit acordul ministerului pentru aceasta procedura si de saptamana viitoare vom initia demersurile necesare. De asemenea, e nevoie sa scoatem din categoria de fond forestier cele 10 ha de teren care reprezinta suprafata totala a celor 10 km de drum nou. Vom impaduri o suprafata echivalenta in zona montana limitrofa in cursul anului viitor.Ne propunem ca pana la mijlocul anului viitor sa avem toate aspectele juridice clarificate si sa terminam, in paralel, si studiul de fezabilitate. Estimam ca valoarea proiectului poate ajunge la 6 milioane euro, cam 600.000 de euro pe km de drum.Odata cu lucrarile de modernizare vom amenaja si o zona de campare, ce va asigura conditii civilizate pentru turistii din zona Glavoi. Ne propunem ca in primavara anului 2022 sa incepem efectiv lucrarile. Multumesc primariei din Budureasa si celorlalte din zona pentru aceasta colaborare", a completat pesedintele CJ Bihor.Modernizarea drumului mentionat va creste atractivitatea turistica a zonei, una dintre cele mai spectaculoase din Romania.