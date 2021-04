Alianta Apusenilor intre Bihor, Alba si Cluj pentru modernizarea unor drumuri turistice de vis VIDEO

"Prin acest parteneriat se urmareste punerea in valoare si conservarea zonei carstice, un singur concept de turism si un plan unitar de promovare, indiferent de judetul pe care sunt administrativ situate zonele montane. Se va colabora pentru adoptarea reglementarilor urbanistice pentru zona montana, pentru promovarea mestesugurilor si produselor locale si in vederea colaborarii intre serviciile Salvamont si Salvaspeo", au transmis reprezentantii CJ Bihor. Intelegerea vizeaza modernizarea a 10 km de drum intre Padis (Bihor) si Ic Ponor (Cluj) , zona carstica cea mai spectaculoasa din Apuseni. De asemenea, un alt proiect vizeaza modernizarea drumului ce asigura legatura cu DN75, in judetul Alba, pana in zona localitatii Ocoale din comuna Garda de Sus.Practic, s-ar dori ca drumurile montane cu un potential turistic urias sa fie modernizate si conectate, astfel incat Parcul Natural Apuseni sa poata fi deschis din toate directiile, pana la platoul Padis. Dupa Drumul Apusenilor, ce leaga Beiusul de Stana de Vale si, mai departe, de Coada Lacului - Remeti si Valea Draganului, ar fi a doua initiativa pentru aducerea infrastructurii din zona montala la standardele lumii civilizate.Consiliul Judetean Bihor isi doreste modernizarea Drumului Judetean 763 din zona Padis, la limita cu judetul Cluj, aflat pe teritoriul comunei Budureasa. Acest drum ar urma sa faca legatura intre zona Boga - Padis din Bihor si zona Doda Pilii - Rachitele din judetul Cluj pe drum modernizat, cu astfalt. Pentru ca acest deziderat sa poata fi atins, e necesara modernizarea drumului de pamant si piatra pe o lungime de 10 kilometri , de la Padis pana la Ic Ponor. Mai departe, ruta continua spre Doda Pilii si Rachitele, trecand pe langa coada lacului Belis - Fantanele.Un al doilea drum ce ar putea fi modernizat coboara de la limita judetelor Bihor si Cluj spre judetul Alba, serpuind de-a lungul limitei judetene Bihor - Cluj pana in judetul Alba, unde se intersecteaza cu DN 75, la Garda de Sus. Lungimea acestui drum ar fi de circa 30 de kilometri, din care aproximativ 10 kilometri sunt deja la stadiul de asfalt, facand legatura intre DN75 si zona Ghetarului de la Scarisoara.Proiectul se refera si la dezvoltarea zonei schiabile din zona Arieseni - Vartop, unde exista trei partii, doua in Alba (Vartop 1 si 2) si una in Bihor (Piatra Graitoare)."E ste vorba despre un viitor parteneriat pentru a putea sa legam zona Garda - Arieseni, zona carstica dintre judetele Alba, Bihor, dar si Cluj . De asemenea, sa punem in valoare aceasta bogatie, care inseamna bogatia naturala a Muntilor Apuseni, dar si partea culturala, traditiile, arhitectura si pana la urma tot ce inseamna oferta pe care ne-a lasat-o inaintasii nostri pe aceste locuri. Sunt convins ca asa cum il cunoaste toata tara pe domnul Bolojan, cum stim ca si noi dorim sa ducem lucrurile pana la capat, aceasta discutie se va finaliza cu proiecte care vor fi puse in practica: infrastructura rutiera, infrastructura turistica, infrastructura culturala si cum spuneam, sa le valorificam toate acestea pentru cei care traiesc in aceasta zona a Muntilor Apuseni", spune presedintele CJ Alba, Ion Dumiutrel.Bolojan sustine ca proiectele ar urma sa fie demarate incepand din acest an, "in asa fel incat in urmatorii ani proiectele de infrastructura rutiera, proiectele de turism si cele de valorificare a traditiilor si artei locale sa fie puse in valoare in beneficiul locuitorilor celor trei judete".Consiliul Judetean Bihor pregateste modernizarea Drumului Judetean 763 din zona Padis, la limita cu judetul Cluj, aflat pe teritoriul comunei Budureasa. Drumul judetean leaga zona Boga - Padis din judetul Bihor, de zona Doda Pilii - Rachitele din judetul Cluj, km 35+100 - 45+100, pe o lungime de 10 kilometri.