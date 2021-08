Culise: de ce a refuzat Bolojan să-l susțină pe Cîțu. Factorul Iohannis

Ilie Bolojan este unul dintre puținii lideri PNL (alături de Dan Motreanu și de Bogdan Huțucă) care nu s-au poziționat nici de partea premierului Cîțu, nici de partea președintelui PNL Ludovic Orban . “Cei trei au rămas neutri. În partid , îi numim în glumă elvețienii PNL”, susțin surse liberale pentru ziare.com.Deși, personal, Ilie Bolojan nu pozează cu niciunul dintre candidații la șefia partidului, filiala PNL Bihor a adoptat rezoluția prezentată de Ludovic Orban . Practic, votul PNL Bihor înseamnă susținere pentru Orban în disputa cu Florin Cîțu pentru șefia partidului.Filiala Bihor va avea cei mai mulți delegați la congres : 200. “90% votează cu Orban. Cîțu abia va rupe o mână de voturi”, susțin sursele citate.Decizia lui Ilie Bolojan a fost o surpriză pentru tabăra Cîțu. “Premierul i-a promis finanțare masivă pentru județul Bihor, plus ministerul Agriculturii pentru Marcel Boloș, unul dintre apropiații lui Bolojan. Actualul ministru, Adrian Oros , va zbura imediat din Guvern dacă Florin Cîțu va câștiga congresul”, explică surse guvernamentale pentru ziare.com.Însă Ilie Bolojan a refuzat asocierea cu Cîțu din două motive: 1. scandalul bahic din SUA în care a fost implicat premierul. PNL a scăzut în sondaje și Ilie Bolojan crede ca Florin Cîțu nu poate fi o locomotivă pentru partid. 2. Oamenii din spatele premierului sunt în conflict cu Ilie Bolojan.Liderul PNL Bihor are o relație rece cu președintele Klaus Iohannis , după ce, în 2017, Bolojan a refuzat să-l susțină pe Cristian Bușoi la șefia PNL, omul de încredere al Cotroceniului. De asemenea, Ilie Bolojan îl consideră vinovat pe Iohannis pentru dezastrul PNL din 2016, când șeful statului a propulsat-o în fruntea partidului pe Alina Gorghiu. Azi, Gorghiu este unul dintre principalii susținători ai premierului Cîțu, în tandem cu Iohannis. De asemenea, Lucian Isar , soțul Alinei Gorghiu, este consilierul premierului la Palatul Victoria Un alt lider din #echipacastigatoare, Emil Boc, este privit cu reticență de Ilie Bolojan, susțin sursele citate. În 2014, la alegerile prezidențiale, Boc a susținut-o pe Elena Udrea , nu pe Klaus Iohannis, deși era primar PNL. De altfel, Ilie Bolojan, care provine din vechiul PNL, nu are o relație apropiată cu foștii lideri PD-L, azi susținători înfocați ai premierului Cîțu: Gheorghe Falcă, Gheorghe Flutur , Emil Boc, Raluca Turcan