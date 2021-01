Bolojan anunta un nou regulament de construire in zona montana a judetului Bihor. Restrictii de ocupare a parcelelor si reguli privind aspectul constructiei

Consultari cu primari si cu conducerea Parcului Natural Apuseni

Scopul este de a se crea un aspect unitar, care sa respecte si sa prezerve traditia si specificul local."Exista un ghid de arhitectura pentru incadrarea in specificul local in zona Crisana-munte elaborat de Ordinul Arhitectilor din Romania, deci sunt studii pe acest temei. Exista, de asemenea, o astfel de practica in tari europene cu zone montane care s-au dezvoltat bine, cum ar fi nordul Italiei sau Austria, deci nu venim cu ceva foarte nou, dar trebuie sa facem si noi aceste lucruri", a declarat Bolojan.Potrivit acestuia, in ultimii ani, s-a construit haotic in zonele montane din Bihor , dezordonat, fara o directie clara, fara planuri de urbanism si regulamente, cu densitati de tip urban in zona montana si fara a respecta forme apropiate de casele traditionale.Pentru a limita acest fenomen, Consiliul Judetean Bihor propune un regulament de construire, astfel incat noile constructii sa duca la dezvoltarea turismului, fara distrugerea naturii si a frumusetii locale.Regulamentul va introduce restrictii de ocupare a parcelelor si reguli care tin de aspectul constructiei, de la acoperis, fatade, pana la materialele utilizate.Conceptul general va prelua elemente din constructiile traditionale din Romania , precum si din arhitectura montana europeana, cu accent pe pante de acoperis in doua ape, elemente din lemn masiv la fatade si interioare, zidarii si placari din piatra la nivelurile de intrare. In principiu, se vor folosi materiale naturale, locale. Constructiile nu trebuie sa domine peisajul, iar culorile folosite trebuie sa fie in tonuri naturale si derivate din cele ale peisajului local.Bolojan a mai afirmat ca vor urma consultari cu conducerea Parcului Natural Apuseni si intalniri cu primari din zona montana in urmatoarele doua luni, in perioada de dezbatere publica a regulamentului, astfel incat, la final, in cursul lunii aprilie, sa se adopte acest regulament.In opinia presedintelui CJ sunt cateva zone care vor fi prioritare , precum zona Padis, zona Stana de Vale - Barajul Lesu - Coada Lacului, zona Vartop - Arieseni, zona Rosia-Remetea, zona Defileului Crisului Repede, dar si una cu un specific aparte, cum este comuna Sinteu, unde impreuna cu primaria se va concepe un regulament care sa conserve aceasta zona cu identitate slovaca.Potrivit regulamentului propus de Directia Arhitectului-Sef din cadrul Consiliului Judetean Bihor, functiunile preponderente in aceste zone sunt si vor fi locuirea (locuinte individuale, case de vacanta), institutii (salvamont, centre de informare turistica) si servicii de turism (pensiuni, hoteluri, cabane), comert (spatii comerciale, ateliere mestesugaresti), functiuni de agrement si recreere.Citeste si: