Ilie Bolojan, de neclintit cu privire la reforma administrativă. Stolojan: „Încercarea PSD de a-l convinge că greșește e ca și cum încerci să vinzi castraveți grădinarului”

Fostul președinte PNL Theodor Stolojan a declarat vineri, 19 septembrie, că ceea ce este pentru el de neînțeles este încercarea PSD și a altor partide de a-l convinge pe Ilie Bolojan că greșește în privința reformei administrației, pentru că ”e ca și cum încerci să vinzi castraveți grădinarului. ”

Fostul premier arată că am intrat acum într-o perioadă de lâncezire, care nu este bună și nu poate provoca decât un dezgust populației această rezistență incredibilă în a face ceea ce trebuie, după ce s-au luat măsuri care i-au afectat direct pe români.

”Avem și oameni în Partidul Național Liberal din care eu fac parte cărora nu le place treaba asta, am discutat cu ei, am avut și discuții în cadrul partidului, nu e ușor pentru primari să accepte ceea ce propune premierul Bolojan, dar pe de altă parte să nu uităm că premierul Bolojan este cel care a făcut acest gen de reforme atât la primăria Oradea, cât și la Consiliul Județean al Județului Bihor”, a declarat fostul premier, la Digi24, despre reforma administrației, dorită de premierul Ilie Bolojan și blocată în coaliție.

Theodor Stolojan a precizat că Bolojan ”a demonstrat că se poate face, că există forță de muncă excedentară”.

”Există, sigur, aranjamentele astea locale și ceea ce este pentru mine de neînțeles este încercarea acestor reprezentanți, și ai PSD-ului și a altor partide, de a-l convinge pe domnul Bolojan că greșește. Deci e ca și cum încerci să vinzi, cum spune românul, castraveți grădinarului. Deci e ultimul lucru care poți să-l impuți premierului Bolojan, că n-ar cunoaște în detaliu ceea ce le cere acestor primari. Vreau să vă spun că este o chestiune, e un bolovan deja. E un bolovan care frânează ritmul reformei. Orice reformă, când o faci, ai două lucruri esențiale. Direcția în care o faci, chiar dacă mai ai o ezitare, o deplasare în stânga, în dreapta, dar revii la direcție, și ritmul reformei, ori, noi am intrat acum într-o perioadă de lâncezire, care nu este bună”, a mai spus Stolojan.

Fostul premier a precizat că ”populația este nemulțumită de o serie de măsuri și nu puțini sunt nemulțumiți”.

”Ori, a vedea acum că la nivelul guvernului punem în discuție o reformă esențială, reforma la nivelul administrației locale, urmată de reforma la administrația centrală sigur că nu poate provoca decât un dezgust. De ce? Pentru că am luat niște măsuri care au afectat direct populația: înghețarea salariilor în sectorul bugetar, înghețarea pensiilor, ridicarea, introducerea cotelor de contribuții de asigurări de sănătate la pensionari, care au reușit să aibă pensia mai mare de 3.000 de lei. Când trebuie trecut în partea a doua, la reforme structurale (..) vedem că există o rezistență incredibilă în a face ceea ce trebuie”, a subliniat el.

Potrivit lui Stolojan, ”avem și un al doilea bolovan care stă în mâinile Curții Constituționale”. ”Doamne ferește ca această Curte Constituțională să respingă reforma de bun simț propusă cu privire la vârsta de pensionare și nivelul pensiei pentru magistrați, pentru că atunci cred că într-adevăr cazanul nemulțumirii populației s-ar umple până la refuz”, a completat el.

