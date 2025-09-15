Subordonații premierului Ilie Bolojan, protest față de măsurile Guvernului. Sindicatele anunță că se poate ajunge la o grevă generală

Subordonații premierului Ilie Bolojan, protest față de măsurile Guvernului. Sindicatele anunță că se poate ajunge la o grevă generală
Sindicaliștilor din administrația publică protestează Foto: Facebook/FNSA

Nemulțumirile angajaților din administrația publică au izbucnit luni chiar în sediul Guvernului, unde funcționarii au declanșat un protest spontan și au oprit activitatea.

Mișcarea a marcat începutul unei zile tensionate, cu manifestații și marșuri de amploare în Capitală, pe fondul planurilor Executivului de a reduce peste 13.000 de posturi din sistem. Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unui dialog real, protestele ar putea culmina cu greva generală.

Sindicaliștii protestează în Capitală, inclusiv cu un marș pe traseul: Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor, în intervalul 14.00 – 15.00 fiind programată o adunare publică la Palatul Parlamentului, anunță adevărul.ro

Reprezentanţii protestatarilor afirmă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan.

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, au transmis, joi, într-un comunicat, Organizațiile Sindicale Unite din Administrația Publică.

Executivul a amânat cu două săptămâni reforma administrației locale, după discuțiile din coaliție. Premierul propune tăieri de 13.000 de posturi, în timp o reevaluare a datelor actuale.

