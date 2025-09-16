Ilie Bolojan a explicat de ce nu a început cu eliminarea sinecurilor, în loc de creșterea taxelor: „Nu ar fi fost posibil”

Premierul Bolojan continuă să fie criticat în societate, respectiv de adversarii politici pentru măsurile fiscale asumate în calitate de premier. Pe acest fond, premierul a oferit o replică pentru contestatari.

Criza de timp nu i-a permis premierului să abordeze altfel problema deficitului, a precizat Bolojan. Întrebat despre pachetul de eliminare a sinecurilor, respectiv de reducere a cheltuielilor statului, oficialul de la Palatul Victoria a răspuns:

„Ideea de a inversa pachetele nu ar fi fost posibil. Erau necesare evaluări, existau agențiile de rating. Ne pierdusem credibilitatea în fața acestora. Din cauza presiunii de timp a trebuit să începem cu o variantă mixtă”, a declarat premierul, la Antena 3.

Ilie Bolojan: „La anul vom vedea efectele”

Președintele PNL este ferm convins că a avut cel mai bun plan.

„Reducerile de cheltuieli nu se pot face de pe o zi pe alta. Iar efectele se văd de peste 6 luni, nu aveam timp să facem asta. La anul vom vedea efectele. Și nu vom mai fi nevoiți să creștem taxe. Repet, dacă facem asta. Nu aveam cum să facem lucrurile decât astfel. Ne-am aflat într-o situație excepțională și erau necesare măsuri excepționale”, a mai transmis politicianul pentru sursa citată.

