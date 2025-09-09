Tensiuni la cote maxime. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au amânat ședința coaliției după atacurile din ultimele zile

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 11:58
811 citiri
Tensiuni la cote maxime. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au amânat ședința coaliției după atacurile din ultimele zile
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan și-au reprogramat întâlnirea FOTO Hepta

Ședința Coaliției programată pentru astăzi a fost amânată cu o zi, urmând ca Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu să discute miercuri despre reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului pensiei cu salariul, în contextul tensiunilor recente din Coaliție.

Pentru azi a rămas valabilă doar o discuție a grupului care lucrează la reforma administrației locale.

Bolojan și Grindeanu se vor întâlni miercuri la ședința Coaliției, arată Antena 3 CNN.

Discuțiile dintre cei doi au loc după mai multe zile tensionate între cele două partide. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat pe premier chiar în Parlament, în timpul discursului de la moțiunea de cenzură.

"Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță. Standardul nostru este simplu și onest: vrem o reformă reală! O reformă care să aducă pentru români și economia românească locuri de muncă bine plătite, investiții și salarii care cresc odată cu productivitatea. Pentru unii obișnuiți doar să taie poate părea o utopie. Dar pentru noi, PSD, este o obligație să ne gândim la fiecare dintre români! PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și pentru a opri excesele”, a declarat președintele PSD.

Scandalul dintre PSD și PNL a fost sesizat și de președintele Nicușor Dan, care a declarat luni dimineață că nu e în regulă ca partidele din Opoziție să se atace între ele.

