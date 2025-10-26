Tensiuni între Palate? Cum se înțelege Ilie Bolojan cu Nicușor Dan: „Dincolo de nuanțe, obiectivul comun este același” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 22:10
301 citiri
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară, 26 octombrie, că între el și președintele României există atât o relație personală, cât și una instituțională, bazată pe dialog și colaborare. Întrebat despre natura relației sale cu Nicușor Dan, în contextul speculațiilor privind tensiuni între Guvern și Președinție, Bolojan a afirmat că relația este una „corectă, instituțională și respectuoasă”.

„Avem și o relație personală, în sensul că ne respectăm și ori de câte ori putem, dialogăm. Dar discuțiile noastre au fost întotdeauna despre aspecte care țin de țară, de guvernare, de politicile publice, atât pe plan intern, cât și extern”, a declarat premierul la Digi24.

Ilie Bolojan a adăugat că echipele de la Guvern și de la Administrația Prezidențială colaborează permanent. „Echipele noastre lucrează împreună zi de zi pe toate temele comune”, a spus acesta.

Întrebat dacă l-au deranjat momentele în care președintele a exprimat public poziții diferite, cum ar fi în chestiunea pensiilor magistraților sau în dezbaterea privind creșterea TVA, premierul a răspuns că diferențele de opinie sunt firești într-un sistem democratic: „Este imposibil ca în toate aspectele două persoane să aibă viziuni identice. Important este că, dincolo de nuanțe, obiectivul comun este același: bunul mers al României”.

Declarațiile vin în contextul unor discuții tot mai intense privind echilibrul de putere dintre Palatele Cotroceni și Victoria și tensiunile evidente din interiorul coaliției de guvernare.

