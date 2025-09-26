Toamna a venit, ca în fiecare an. Guvernul Bolojan culege roadele pe care le-a semănat…

Mai avem puțin și intrăm în ultimul trimestru al lui 2025. După încercările de cosmetizare făcute la început de an de dl. Țanțoș Barna, la acea vreme ministrul finanțelor, dar care nu au reușit să acopere găurile lăsate de deciziile coaliției de guvernare în anul electoral 2024, după schimbarea guvernului emanat de aceeași coaliție de guvernare, PSD-PNL-UDMR, la care s-a adăugat și USR, vedem că aproape tot ce se încearcă pentru reducerea deficitului bugetar este torpilat de cheltuielile tot mai mari ale administrației centrale. Aceasta pare să nu țină cont de austeritatea dispusă de premierul Bolojan pentru cetățenii săi, dar care nu se mai aplică în fața nevoilor funcționarilor guvernamentali sau locali.

Din pachetele de măsuri mult lăudate, prin care se estima redresarea deficitului bugetar, vedem că la pachetul 1, care privea salariații și pensionarii, așa-zisa reformă a constat în diminuarea veniturilor, deja erodate de inflația anului trecut și a acestui an, fără ca cea din 2023 să fie compensată, conform legii în vigoare, de la 1 ianuarie 2025. Că nu au mai găsit bani, onorabilii guvernanți. Și nimeni dintre ei nu și-a dat demisia, nu a protestat că legea nu se respectă și nici nu a fost tras la răspundere pentru creșterea galopantă a inflației, cauzată de măsurile administrative neinspirate, din cauza cărora mare parte din populație suferă, fără altă vină decât aceea că locuiește în această țară.

Din iulie și până acum, în septembrie, abia s-a pus în dezbatere publică pachetul 2 de măsuri, care cu greu ar putea avea un impact reformator în economia națională. Problema pensiilor speciale, creată tot de politicieni, a încins spiritele și orgoliile personale, scoțând la iveală, dacă mai era nevoie, nivelul precar de educație și civilizație al celei de-a treia puteri în stat – justiția. Problemele țării, bugetul golit de tot felul de stipendii nu par a fi treaba domniilor lor. Trecerea de la breaslă la castă, ca pe vremea romanilor, este numai o chestiune de semantică ce nu îi atinge, pentru că, odată ce au legi favorabile, nu mai pot fi determinați să renunțe la drepturi decât după trecerea la cele veșnice.

Ce dacă ieșirea din activitate se întâmplă la 48 de ani? Au timp să-și trăiască viața fără griji, așa cum ar trebui să se întâmple cu toți cetățenii, după o viață de muncă. Dar așa o fi oare? Îmi este greu să înțeleg acest mod de comportament, mai ales din partea unor persoane puse sau numite să împartă dreptatea pe baza legilor existente în țara aceasta.

Empatia – măcar pentru faptul că aici ne-am născut și am muncit cu toții – ar fi trebuit să transpară în opiniile fruntașilor breslei, nu țâfna nesusținută moral și deontologic, cum că ar fi prea mică o pensie de 11-12.000 lei pe lună.

Cât despre reducerea cheltuielilor administrației centrale, vedem că, din ce publică INS, creșterea colectării ANAF din 2025 s-a pulverizat datorită cheltuielilor, care au fost de trei ori mai mari decât suma colectată în plus față de 2024. Nu i-a spus nimeni dlui Ilie Bolojan că deficitul bugetar se poate redresa prin reducerea cheltuielilor; orice altă măsură – vezi creșterea veniturilor prin taxe și impozite – are efecte perverse, dovedite de piață.

În luna august, inflația a urcat la 9,9%, numai datorită măsurilor luate de guvernanți: taxe, impozite, liberalizarea prețului la energie electrică. Și atunci, unde este vina noastră să suportăm creșterile de prețuri din cauza deciziilor haotice luate până acum?

Comparația cu dobânzile plătite, care ne costă cât A7, este nefericită. În cinci ani de coaliții – întâi PNL-USR-UDMR, apoi PNL-PSD-UDMR – s-au făcut bugetele anuale, s-a îndatorat țara, perorându-se tot timpul că trebuie alocați bani pentru investiții. Și când a venit vorba de ROI, criteriu de măsurare a eficienței investițiilor, vedem că nu prea există.

Ni s-a tot explicat, apropo de energia electrică, de noul ministru al energiei, dl. Bogdan Ivan, că, în sfârșit, a descoperit mari nereguli în formarea prețurilor la energia electrică, la societățile din subordine, că a pregătit un material pe care îl va promova în guvern pentru a fi înaintat la CSAT, problema fiind, din declarațiile domniei sale, foarte gravă. Mai mult, în memorandum-ul pe care dorea să-l înainteze CSAT, domnia sa avea și soluțiile de corectare a problemelor semnalate. Ce mai, o lucrare cap-coadă, profesionistă.

Deși au trecut vreo opt zile de la declarațiile fulminante din media, văd că CSAT din 25 septembrie s-a ocupat de drone: cum pătrund în spațiul aerian al țării, cum le doborâm, dacă le doborâm, cine le manevrează și altele. Dar nimic despre problema prețurilor la energia electrică.

A venit deja frigul, probabil în două săptămâni vor trebui iar pornite încălzirile termice. Prețurile, așa de bine reglementate de pe vremea dlui Virgil Popescu, pline de drojdie, au dat în fiert și au ars buzunarele consumatorilor casnici, distrugând micii producători. Și iarna aceasta, se pare, nu va fi așa de blândă cum au fost cele din anii trecuți.

Ce să mai spun despre pachetul 3, care trebuia să fie aplicat încă din august, spre final. Nu pot aprecia competența dlui prim-ministru numai după amenințările cu demisia, dacă nu este de acord coaliția de guvernare cu măsurile impuse de domnia sa. Pentru că, în afară de măriri contabile de taxe și impozite, cu consecințele știute – inflație de 9,9% – nu am văzut decizii argumentate pentru echilibrarea macroeconomică a bugetului de stat, care să mă facă să cred că știe ce face.

Dacă îmi spune că, la capitolul cheltuieli guvernamentale, nu poate să taie, că nu este așa de simplu, eu nu mai am nimic de zis. Măcar acum, în ultimul trimestru, dacă s-ar apleca asupra prețurilor la energie și gaze și ar corecta nedreptățile create de distorsionarea piețelor de către funcționari, care ar fi trebuit să apere consumatorul, nu să-l distrugă, ar avea satisfacția că a făcut ceva important pentru cetățenii care i-au acordat credit la numirea în funcție.

Deși experiența și pregătirea profesională nu îl recomandau pentru cea mai înaltă funcție administrativă din statul român, măcar cu acest memorandum pe energie, dacă iese din CSAT cu o decizie de corectare a prețurilor, am mai putea spera că, în țara aceasta, se poate trăi măcar decent, dacă nu bine. După care se poate retrage unde dorește domnia sa, dar nu înainte de a ne arăta că, dacă la justiție, la sinecurile din agenții, autorități și societăți de stat, la salariile membrilor CA, AGA, ale ASF, ANAF, ANRE, AMEPIP și altele nu a făcut nimic – pentru că nu a fost lăsat – măcar pe energie poate lăsa o urmă pozitivă.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

