Cei mai vizibili oameni din Guvern. Ilie Bolojan conduce la numărul de mențiuni în presă, urmat de miniștrii Sănătății și Mediului. Cine este la coadă

Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna iulie, prima lună de funcționare a Cabinetului pe care îl conduce, cu vârfuri de vizibilitate înregistrate ca urmare a numeroaselor declarații și dezbateri despre primul pachet de măsuri economice destinate reducerii deficitului bugetar, dar și despre relațiile din coaliția de guvernare, indică Barometrul vizibilității miniștrilor, analiză realizată de News.ro și de Agenția de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise și online. Locul al doilea în top revine ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, iar locul al treilea, ministrului Mediului Diana Buzoianu. Patru miniștri au sub 1.000 de mențiuni în presa scrisă și online.

Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilității, cu peste 50.000 de apariții în presa scrisă și online. El a înregistrat vârfuri de vizibilitate în contextul prezentării măsurilor din primul pachet de măsuri destinate reducerii deficitului bugetar, al discuțiilor pe tema reformei sistemului de pensii pentru magistrați, dar și al dezbaterilor generate de scandalul demisiei vicepremierului Dragoș Anastasiu.

Pe locul al doilea se află ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, el datorându-și vizibilitatea precizărilor privind măsurile care au vizat plata asigurărilor sociale de sănătate, dar și mesajului pentru medicii care ”primesc plicul cu bani” și afirmației potrivit căreia nu s-ar trata în străinătate, după o experiență neplăcută la un spital din Milano. ”Îmi este rușine că pacienții sunt trimiși să cumpere algocalmin”, ”Am ajuns în situația în care nu putem acoperi gărzi, avem spitale cu chirurg, dar fără anestezist. Am ajuns la o anomalie” și ”Există în România spitale unde avem mai mulți șefi de secție decât pacienți”, sunt alte afirmații care i-au adus vizibilitate ministrului Sănătății, alături de anunțul privind măsurile în cazul spitalelor private care transferă pacienți la unități din sistemul public.

Poziția a treia în top revine ministrului Mediului Diana Buzoianu, cu o vizibilitate mai mare ca urmare a declarațiilor privind reorganizarea Romsilva și reluarea programului ”Rabla”, dar și a anunțului referitor la diminuarea amenzilor pentru persoanele care hrănesc animale. Alte declarații care au plasat-o pe locul al treilea în topul vizibilității sunt cele privind controalele la gropile de gunoi și fermierii care vor să irige cu apa din râuri.

Diana Buzoianu este urmată de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, care a înregistrat o vizibilitate mai mare pe fondul declarațiilor referitoare la primul pachet de măsuri fiscale, dar și pe fondul protestelor bugetarilor, inclusiv ale angajaților din ministerul pe care îl conduce, și al anunțului potrivit căruia nu se pune problema amânării sau blocării plății pensiilor și a salariilor.

”Noi nu suntem de azi, de ieri, în această situație, suntem de 5 ani. Am ignorat că suntem în procedură de deficit excesiv”, ”Trebuie făcută curățenie în tot ce înseamnă sinecuri și privilegii, în tot ce înseamnă cheltuieli discreționare și trebuie reinstituită disciplina finanțelor publice”, ”ANAF-ul trebuie să înceapă să-și facă treaba, nu se poate să nu răspundă la absolut nimic”, sunt alte declarații care i-au adus vizibilitate ministrului Finanțelor.

Anunțurile referitoare la schimbarea sistemului de burse pentru elevi, dar și la creșterea normelor didactice, precum și schimbarea modului de calcul pentru bursele studenților l-au plasat pe ministrul Educației Daniel David pe locul cinci în topul vizibilității membrilor Guvernului. Mesajele către protestatarii din educație, dar și anunțul potrivit căruia a venit să ajute, nu să încurce și nu urmărește o carieră politică, au contribuit la creșterea vizibilității ministrului Daniel David.

Cinci miniștri ai Cabinetului Bolojan se află, ca număr de mențiuni în presa scrisă și online, în intervalul 2000 - 3.000. În ordine descrescătoare a numărului de mențiuni, ei sunt: ministrul Economiei, Radu Miruță, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul de Externe Oana Țoiu și vicepremierul Tanczos Barna.

Doi miniștri au între 2.000 și 3.000 de mențiuni - ministrul Apărării Ionuț Moșteanu și ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu.

Trei miniștri se regăsesc în intervalul 1.000 - 2.000 de mențiuni: ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, ministrul Justiției Radu Marinescu și ministrul Agriculturii Florin Barbu.

Patru membri ai Guvernului au sub 1.000 de mențiuni în presa scrisă și online în iulie: vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Muncii Florin Manole, ministrul Culturii Andras Istvan Demeter și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru.

