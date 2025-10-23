Cum a făcut Bolojan doar trei ani de facultate. Clarificări oferite de purtătoarea de cuvânt a Guvernului

Autor: Daniel Groza
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 14:29
3364 citiri
Ilie Bolojan a absolvit programul de trei ani / FOTO: Bolojan (captură video FB), interviu Bloomberg

Premierul Ilie Bolojan a finalizat un program de studii de trei ani în cadrul Facultăţii de Matematică, conform diplomei sale de absolvire eliberată de Universitatea de Vest din Timişoara, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ea a fost întrebată care este poziţia premierului privitoare la un articol apărut în publicaţia Libertatea care arată că Ilie Bolojan a menţionat în CV-ul său că a absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii din Timişoara în trei ani, deşi pe site-ul instituţiei figurează că durata studiilor este de 5 ani din 1957.

"Sunt două chestiuni factual incorecte în ceea ce a scris Libertatea. Unu: că premierul Ilie Bolojan n-ar fi intrat din primul an la facultate. Trebuie ţinut cont că, la vremea respectivă, cei care intrau la facultate trebuiau să se ducă - băieţii, vreau să zic - un an în armată. Asta era regula jocului. Deci întotdeauna băieţii aveau un an între momentul în care erau admişi la facultate şi momentul în care începea efectiv facultatea. Pe vremea aia, vă aduc aminte, (..) armata era obligatorie. Nu era nici voluntară, cum urmează să fie, nici profesionalizată, cum e deja. Deci domnul Bolojan a intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armată. Chestiunea numărul doi - am luat-o pe rând, că am citit şi eu articolul: Facultatea de Matematică avea, la momentul respectiv, două programe de studii. Programul de studii de 5 ani, care îţi permitea să fii cadru didactic în învăţământ, inclusiv în cel universitar, şi programul de studii de 3 ani, care îţi permitea să fii profesor doar în învăţământul preuniversitar. Deci domnul Ilie Bolojan, conform diplomei sale de absolvire eliberate de Universitatea de Vest din Timişoara, a absolvit programul de studii de 3 ani", a afirmat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Ea a adăugat că Libertatea a şi publicat un răspuns din partea Universităţii Timişoara exact cu acest conţinut.

Ep. 147 - România intră în război???

