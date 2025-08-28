Unde va duce neîndeplinirea reformelor: „Proteste pe bandă, erodarea încrederii în guvernul Bolojan și, la limită, la încheierea prematură a mandatului acestuia”

PSD a inventat opoziția în interiorul coaliției de guvernare și a reușit să pună frână unor măsuri importante din Pachetul 2, generând blocaje politice care afectează capacitatea guvernului Bolojan de a implementa reformele promise. Această situație creează tensiuni în rândul populației și al mediului de afaceri, care resimte deja efectele unor decizii fiscale și economice ale primului pachet de măsuri dure.

Alexandru Coita, consultanvor resimți pe termen scurt impactul austerității, dar și lipsa progresului în domenii vitale precumt de strategie, specialist în risc și strategie pentru companii și fonduri de investiții, avertizează că, dacă guvernul nu reușește să își accelereze programul de reforme și să comunice transparent cu cetățenii, românii educația, sănătatea, digitalizarea și reforma administrativ-teritorială.

Marile reforme se lasă așteptate

Expertul avertizează că opoziția internă, combinată cu lipsa unei strategii clare de comunicare, poate duce la un cerc vicios: proteste repetate, scăderea încrederii în guvern și, în final, riscul de a încheia prematur mandatul executivului Bolojan. El spune că deși premierul are bune intenții, discuțiile se concentrează adesea pe detalii, în timp ce marile reforme așteptate de societate întârzie.

„Ceea ce vedem în ultimele două luni de la instalarea guvernului Bolojan, în ciuda unei bune intenții pe care eu nu i-o pot nega premierului, pare că discuțiile s-au împotmolit la nivel de detalii și marile reforme de care românii au nevoie, societatea are nevoie și țara are nevoie, se lasă cumva așteptate și când mă refer la marile reforme mă refer inclusiv la chestiunea mai degrabă simbolică, dar cu valențe importante pentru oameni a reformei pensiilor speciale ale magistraților, dar mai ales la teme critice, cum ar fi: digitalizarea, reforma administrativ-teritorială, alte subiecte care prind: reducerea evaziunii fiscale, pierderea de 9 miliarde de euro, poate cel mai mare din Europa.

Ads

Eu știu că se lucrează inclusiv la Ministerul Finanțelor, dar ar fi tare bine dacă cei de la guvernare ar alege să comunice mai mult și mai bine cu societatea, mai ales că în condițiile în care avem tot felul de informații și inclusiv măsuri efective care împovărează atât persoanele fizice cât și societățile din România, de la creșterea TVA-ului, creșterea facturilor la utilități care se va rostogoli evident și în inflație și implicit se va reflecta în creșterea costului de viață per ansamblu, creșterea taxelor și impozitelor la nivelul IMME-urilor, la nivelul societăților, toate aceste măsuri produc evident tensiuni și presiune în societate și ne putem aștepta ca din toamnă să avem pe bandă rulantă tot felul de proteste și să existe o atmosferă extrem de problematică, care până la urmă nu poate să ducă decât într-o singură direcție, anume la erodarea încrederii în coaliție, erodarea încrederii în guvernul Bolojan și la limită la încheierea prematură a mandatului acestuia.

Ads

Deci, acestea fiind spuse, practic, ce vreau să punctez și mi se pare foarte important este că aceste măsuri, care înțeleg și eu că sunt necesare, cel puțin o bună parte dintre ele pentru a echilibra balanța fiscal-bugetară, trebuie cumva contrabalansate, trebuie să existe o contrapondere într-o perspectivă reală și într-un calendar accelerat de reforme mari”, a spus Alexandru Coita pentru Ziare.com.

Lipsa progresului poate alimenta populismul

Alexandru Coita este de părere că guvernul trebuie să combine măsurile de austeritate cu reforme vizibile, pentru a recâștiga încrederea românilor și pentru a evita destabilizarea coaliției și creșterea partidelor populiste.

„Oamenii trebuie să vadă că pe lângă aceste tăieri, pe lângă aceste măsuri care practic semnifică o anumită austeritate, revenirea unei austerități, guvernanții fac ceva și pentru a rezolva problemele cu care se confruntă oamenii, pentru a rezolva problemele din sistemul de educație, sanitar, pentru a rezolva acele nedreptăți care îi determină pe români, din păcate să se îndrepte spre partide populiste și în cazul în care coaliția nu va reuși să arate că lucrează și că face progres în acest sens al reformelor, mă tem că din ce în ce mai mulți oameni se vor îndrepta spre varianta populistă tocmai din lipsă de încredere în partidele clasice și asta nu poate fi ceva de bun augur pentru România”, a punctat Alexandru Coita pentru Ziare.com.

Ads

„Speculațiile vor fi folosite de către forțele populiste pentru a capitaliza electoral”

Analistul Alexandru Coita spune că astfel actuala coaliție are un termen limitat de valabilitate și că lipsa de mobilizare poate conduce la scăderea susținerii politice, similar cu situația partidelor tradiționale în alte state europene, cum ar fi Germania.

„Cred că cei din clasa politică actuală trebuie să fie conștienți că au un termen de valabilitate în care momentul de față nu este foarte mare și că dacă nu se mobilizează și livrează pentru cetățeni e posibil ca la următoarele alegeri să se trezească dacă nu în afara jocului, cel puțin într-o zonă mult mai periferică decât astăzi și mă uit în primul rând la PSD și la PNL care iată deja dau semne de scădere în sondaje și e posibil să ajungem într-o situație ca în Germania unde, de exemplu, SPD, Partidul Social Democrat, se învârte în jurul a 15% cifrei de 15% în sondaje și nici cei din CDU, care e un partid tradițional mult mai puternic, nu stau foarte bine.

Ads

Deci, cam așa se prezintă poza de moment în plan politic și socio-economic. Este crucial ca în aceste momente autoritățile, și mă refer în primul rând la Palatul Victoria și Cotroceni, să aibă un discurs foarte clar să explice oamenilor de ce se întâmplă anumite lucruri, care este obiectivul, care este miza, care este strategia, altminteri ne pierdem în speculații, iar aceste speculații vor fi cu siguranță folosite de către forțele populiste pentru a capitaliza electoral și a-și crește ponderea în sondaje și, la termen, la vot”, a concluzionat Alexandru Coita pentru Ziare.com.

Ads