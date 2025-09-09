Premierul Ilie Bolojan dă o nouă veste proastă românilor: "Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare"

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 07:50
1230 citiri
Premierul Ilie Bolojan anunță că vârsta de pensionare va crește Foto: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România va trebui să majoreze vârsta de pensionare pentru toate categoriile, inclusiv pentru beneficiarii de pensii speciale, avertizând că, în lipsa unei astfel de măsuri, sistemul de pensii riscă să devină nesustenabil în următorii cinci-zece ani. Șeful Guvernului a subliniat că este nevoie de mai mulți oameni activi pe piața muncii și a cerut asumarea unor reforme reale, nu doar anunțuri formale, adăugând că Executivul are pregătite și măsuri de relansare economică.

"Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața muncii, în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, în așa fel încât, în intervalul 50 - 65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască", a afirmat Bolojan, la TVR Info, întrebat dacă în pachetul trei de reformă vor intra și măsurile privind celelalte categorii care au pensii speciale, pe lângă cele ale magistraților.

Nu mai are cine să ne plătească pensiile

El a explicat că, dacă nu va crește vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, se va ajunge "într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii", peste cinci sau zece ani.

"Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000 - 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste zece ani, iar în spate vin generații de 200.000, și, practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Și trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi, mutându-le niște împrumuturi în viitor sau neluând niște măsuri care să reașeze lucrurile într-o structură normală", a mai spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă în pachetul trei de reformă vor fi cuprinse și măsurile de relansare economică anunțate de PSD, Bolojan a precizat: "Orice propunere pe care un partid din coaliție, oameni din coaliție, oameni din afara coaliției care pot să-ți dea niște propuneri bune, care vin în ideea de a reduce cheltuieli, de a fi mai eficienți, de a susține investiții, de a face relansare economică, de a gândi formule de dezvoltare, este binevenit, și nu paternitatea este problema la noi".

"Problema pe care am avut-o în toți acești ani a fost să fim responsabili pe pozițiile pe care suntem și să fim serioși în implementare. Iar seriozitatea în implementare și responsabilitatea înseamnă că, dacă anunți că se va face o reducere de personal, de exemplu, să nu desființezi posturi vacante, pentru că înseamnă că ne batem joc de dumneavoastră și de cei care se uită la noi. Dacă anunți asta, înseamnă că trebuie să faci reduceri efective. Dacă nu le spui la oameni, nu putem face decât reduceri de posturi vacante, ele vor avea niște efecte total secundare, pentru că e posibil să se desființeze două, trei posturi de conducere care se bazează pe aceste posturi vacante, dar efecte reale nu vor fi', a mai explicat premierul.

Potrivit prim-ministrului, trebuie să fie pregătit și acest tip de măsuri de relansare.

"În aceste două luni de zile pe care acest Guvern le-a exercitat în serviciul României am avut niște incendii atât de mari, încât a trebuit să lucrăm la stingerea incendiilor financiare, la restabilirea încrederii piețelor în ceea ce facem în România, la corectarea acestei traiectorii în care ne duceam într-o fundătură fiscală, acesta este adevărul, și în pasul următor, într-adevăr, trebuie să gândim și avem pregătite acest tip de măsuri de relansare", a adăugat el.

#ilie bolojan, #varsta pensionare, #Romania, #piata muncii , #stiri pensii
