Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 23:55
451 citiri
Ilie Bolojan, premierul României Foto Hepta

Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică seară, 26 octombrie, despre vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal. Prim-ministrul a precizat că nu știa, la momentul mutării, că locuința aparținuse fostului președinte, iar ulterior a aflat că acolo locuise Traian Băsescu, după care acesta optase pentru o altă reședință.

„Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care e situaţia. Când eşti pe această funcţie, ai dreptul la o locuinţă pe care ţi-o pune statul. Nu ca să huzureşti acolo. Eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră dorm în ea pentru că de dimineaţa până seara, şi colegii sunt martori, eu sunt în Guvern. Asta este viaţa mea. Dar mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locaţie la parter şi geamul era în spaţiu public şi atunci au spus că trebuie să mă mute într-o casă care este disponibilă. Am fost mutat acolo. Între timp am aflat că în acea casă locuise preşedintele Băsescu, care îşi recâştigase drepturile de preşedinte”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a subliniat că totul s-a desfășurat în mod legal și transparent.

„Am crezut că poate doreşte să se mute acolo şi eu mă mutam în altă parte. Dânsul a optat pentru o altă locaţie şi atunci am rămas acolo şi practic acum s-a închis acest lucru. Premierul României are dreptul la o locuinţă, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, n-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în bună regulă”, a afirmat Ilie Bolojan.

