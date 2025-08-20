Ilie Bolojan se pregătește să meargă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău și București pregătesc agenda vizitei

Maia Sandu și Ilie Bolojan se vor întâlni la Chișinău FOTO Facebook/ Maia Sandu

Ilie Bolojan va efectua, la sfârșitul acestei săptămâni, prima sa vizită oficială în Republica Moldova în calitate de prim-ministru, autoritățile de la București și Chișinău lucrând în prezent la definitivarea agendei deplasării.

Informația a fost confirmată pentru Deschide.MD de către surse de la București și Chișinău.

Aceasta ar fi prima deplasare oficială a lui Ilie Bolojan în Republica Moldova în calitate de prim-ministru. Bolojan a mai fost la Chișinău în luna martie, când ocupa funcția de președinte interimar al României.

Potrivit datelor obținute, în prezent instituțiile responsabile de pe ambele maluri ale Prutului definitivează programul și agenda vizitei.

