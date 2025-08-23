Ilie Bolojan: „Republica Moldova a rezistat presiunilor, șantajului energetic și propagandei însoțite de agresiunea hibridă”

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, au susținut, sâmbătă, 23 august, declarații comune de presă.

„Îmi pare bine să revin la Chișinău și să fiu alături de dumneavoastră într-un moment important pentru Republica Moldova. Vă asigur că vom construi în continuare noi punți, care să ne apropie și mai mult, așa cum se cuvine între țări care împărtășesc o limbă, o istorie și valori comune. Trăim o etapă importantă pentru progresul Republicii Moldova pe drumul european. În acest context, România va rămâne un susținător ferm al parcursului european al Moldovei, asigurând sprijin cu expertiza noastră, cu experiența dobândită în anii de apartenență la Uniunea Europeană și prin intermediul formatelor de cooperare bilaterală și transfrontaliere europene.

Știm ce înseamnă integrarea europeană pentru că de la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 am beneficiat de 100 de miliarde de euro din fonduri europene și am contribuit cu peste 32 de miliarde de euro la bugetul european. Fiecare euro investit s-a văzut în economia României, în dezvoltare locală, în infrastructură și în locuri de muncă, iar rezultatele s-au simțit în viața de zi cu zi a românilor. Atunci când România a aderat la Uniunea Europeană, produsul intern brut al țării noastre era de circa 45% din media Uniunii Europene.

Astăzi, la aproape două decenii de la aderare, produsul intern brut al României se apropie de 80% din media Uniunii Europene. Aceasta este o dovadă clară că solidaritatea europeană schimbă în bine comunități locale, regiuni și țări întregi, iar această schimbare poate avea loc și aici, în raioanele și localitățile din Moldova, de la Chișinău la Cahul, de la Briceni la Bălți și de la Șoldănești la Ungheni și la Comrat. Republica Moldova este astăzi un exemplu de curaj pentru că a rezistat presiunilor, șantajului energetic și propagandei însoțite de agresiunea hibridă.

În momentele grele pe care le-ați traversat, guvernul de la Chișinău a luat decizii dificile, dar corecte. Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean au arătat hotărâre, au păstrat suveranitatea și independența statului și au câștigat respectul propriilor cetățeni și al partenerilor europeni. Nu este un drum ușor, Republica Moldova a trebuit să facă față celor mai mari provocări din ultimele decenii, dar a mers cu fruntea sus.

Republica Moldova a reușit de asemenea să-și securizeze prin referendum parcursul european un angajament pe termen lung pentru viitoarele generații. Domnule prim-ministru, există o legătură deosebită și unică între statele noastre. Noi, în această parte de lume, suntem din aceeași vatră, suntem din același sânge.

În ultimii 35 de ani, am transformat Gardul de Sârmă Ghimpată într-un spațiu al speranței, al prieteniei și solidarității. Astfel, firme moldovenești sunt prezente în România și firme românești investesc în Republica Moldova. Avem legături multiple, infrastructură comună și proiecte importante de dezvoltare pe care, pe o parte, le-ați prezentat.

În ciuda celor care au dorit să ne îndepărteze unii de alții, România a construit aici grădinițe, școli și poduri, a dotat spitale, a restaurat monumente istorice și biserici de patrimoniu. România a oferit resurse energetice și a asigurat sprijin pentru cetățenii moldoveni în perioade de criză. Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri.

România respectă suveranitatea și independența Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetățean moldovean care își dorește să trăiască într-un stat prosper și liber. Parcursul european este calea către o viață mai bună și către consolidarea libertăților în această țară. Peste puține zile, pe 27 august, dumneavoastră veți sărbători Ziua Națională a Republicii Moldova, ziua în care marcați 34 de ani de independență.

Vă rog să-mi permiteți să vă felicit și să vă transmit gândurile bune ale României pentru această sărbătoare. Astăzi, 23 august, este însă și o zi nefastă în istorie prin pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, pe baza căruia două regimuri dictatoriale au decis să-și impună voința nedreaptă asupra altor popoare europene. Republica Moldova are acum șansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact, care a plasat-o în sfera de influență a Moscovei, și să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru în cadrul Uniunii Europene.

Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spațiul valorilor democratice, care aduc în sine siguranță și bunăstare. România vă susține fără ezitare, Republica Moldova, ca un prieten statornic și partener angajat alături de dumneavoastră pe drumul ireversibil către Europa”, a spus Ilie Bolojan în discursul său, alături de omologul din Moldova.

