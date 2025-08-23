Ilie Bolojan, primit de premierul Republicii Moldova. Scurt tur al vămii Albița și vizitarea punctelor de lucru

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost primit, pe 23 august, de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, într-o ceremonie oficială de întâmpinare. Ilie Bolojan se află astăzi în vizită de lucru la Chișinău, unde se va întâlni inclusiv cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Potrivit programului publicat pe site-ul Guvernului, premierul Bolojan va avea discuții cu premierul moldovean, urmând ca la 10:45 să aibă loc o conferință comună de presă.

Discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

„În acest context, Prim-Ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, transmite Executivul.

O oră mai târziu, la 11:45, premierul Bolojan va participa la Festivalul Tezaur Național 2025, împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, eveniment care se desfășoară în satul Horești, raionul Ialoveni.

La ora 13:15, Ilie Bolojan se va întâlni cu cetățenii din regiune, împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, la Casa de Cultură din satul Bardar, raionul Ialoveni.

La ora 16:00, premierul României se va întâlni și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției.

Înainte de întâlnirea oficială, cei doi premieri au făcut turul vămii Albița și au vizitat punctele de lucru.

