Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 14:58
1010 citiri
Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”
Premierul Ilie Bolojan, august 2025 / FOTO: captură video YouTube, Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, unde au fost prezenți și Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un, precizând că aceștia sunt persoane fizice, nu angajează România în niciun fel și chiar dacă au fost demnitari români, au libertatea să participe la ce evenimente doresc.

„Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabile sau la care doresc”, a afirmat premierul României.

Acesta spune că această imagine nu angajează în niciun fel România, pentru că cei doi nu au o reprezentare instituțională într-o funcție publică.

Liderii BRICS - Vladimir Putin și Xi Jinping - s-au întâlnit la Beijing, în această săptămână, unde președintele chinez a pregătit o paradă militară fastuoasă. Alături de cei doi au apărut în cadru și alți doi reprezentanți neoficiali ai României, foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Năstase și Dăncilă au fost poziționați strategic la poza de grup, în zona centrală, aproape de Putin, Xi și Jong-un. Fostul lider al PSD, învins de către Traian Băsescu, a explicat în ce calitate este prezent în Beijing.

Năstase și Dăncilă în poza dictatorilor
Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin
15:11 - Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin
Nicușor Dan a oferit prima reacție, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat la un eveniment public în China, la invitația lui Xi Jinping. Miercuri, 3 septembrie,...
Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”
14:58 - Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”
Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, unde au fost prezenți și Vladimir...
CTP, reacție-surpriză după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Vedete ale naționalismului conspiraționist cretin”
14:51 - CTP, reacție-surpriză după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Vedete ale naționalismului conspiraționist cretin”
Cristian Tudor Popescu (CTP) a oferit o reacție după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat în China, la o mare paradă din Beijing, la invitația lui Xi Jinping. Gazetarul a...
Expert în securitate națională, despre apariția foștilor premieri la parada din Beijing. „China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel” VIDEO
14:50 - Expert în securitate națională, despre apariția foștilor premieri la parada din Beijing. „China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel” VIDEO
Iulian Fota, fost consilier prezidențial și expert în securitate națională, comentează prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară din China, după...
Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
14:22 - Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
Fostul premier Viorica Dăncilă îi răspunde ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a criticat-o pentru participarea sa la parada militară din China. Dăncilă spune că ar vrea...
Ponta, atac la adresa ministrei Oana Țoiu, după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Mentalitate de bolșevic, un accident rușinos al istoriei”
14:10 - Ponta, atac la adresa ministrei Oana Țoiu, după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Mentalitate de bolșevic, un accident rușinos al istoriei”
Victor Ponta o ridiculizează pe Oana Țoiu, după ce ministra de la Externe a lansat un atac la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, doi foști premieri care au făcut o deplasare...
Năstase contraatacă după ce a apărut în poză cu Xi, Putin și Kim: „Am participat în calitate de persoană particulară. MAE nu a înțeles. Evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”
13:45 - Năstase contraatacă după ce a apărut în poză cu Xi, Putin și Kim: „Am participat în calitate de persoană particulară. MAE nu a înțeles. Evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”
Fostul premier Adrian Năstase vine cu primele precizări, după ce a fost criticat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în urma apariției sale de la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi...
Vlad Voiculescu, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China. „Prima iubire nu se uită niciodată” VIDEO
13:26 - Vlad Voiculescu, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China. „Prima iubire nu se uită niciodată” VIDEO
Președintele USR București și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, reacționează dur după apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China....
Grindeanu se dezice de foștii șefi PSD, Năstase și Dăncilă, prezenți la parada din China: „Eu aș fi evitat asemenea situații. Linia PSD, știți, e pro-europeană”
13:01 - Grindeanu se dezice de foștii șefi PSD, Năstase și Dăncilă, prezenți la parada din China: „Eu aș fi evitat asemenea situații. Linia PSD, știți, e pro-europeană”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China, că este opțiunea dânșilor,...
S-a aflat în ce calitate s-au întâlnit Dăncilă și Năstase cu Xi, Putin și Kim. Lista oficială a invitaților dezvăluie totul și îi dă de gol
12:22 - S-a aflat în ce calitate s-au întâlnit Dăncilă și Năstase cu Xi, Putin și Kim. Lista oficială a invitaților dezvăluie totul și îi dă de gol
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au întâlnit în China cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Dăncilă și Năstase s-au prezentat la ceremonia din Beijing în calitate de foști...
MAE, reacție acidă după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și alți tirani: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!”
10:55 - MAE, reacție acidă după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și alți tirani: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!”
Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China, unde președintele Xi l-a așteptat pe Putin pe covorul roșu, reprezintă un aspect care a scandalizat MAE. Oana Țoiu,...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la parada militară grandioasă din China. S-au întâlnit cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping și alți adversari ai Vestului VIDEO
09:20 - Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la parada militară grandioasă din China. S-au întâlnit cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping și alți adversari ai Vestului VIDEO
Liderii BRICS - Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit la Beijing, în această săptămână, unde președintele chinez a pregătit o paradă militară fastuoasă. Alături de cei doi au...
#ilie bolojan, #premier, #nastase dancila poza putin xi kim , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Vacanta de cosmar la 5 stele. Patania unei turiste romance a starnit scandal pe internet: "Nu mai poti face nimic"
DigiSport.ro
"Telenovela" se incheie! Ianis Hagi a ajuns in oras si semneaza: "A acceptat transferul"
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”
  2. Expert în securitate națională, despre apariția foștilor premieri la parada din Beijing. „China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel” VIDEO
  3. Ilie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii”. Pe cine consideră mai potrivit pentru candidatură
  4. Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
  5. Nicușor Dan, despre o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan: „Coaliția funcționează și merge înainte”. Ce a spus despre majorarea TVA
  6. Scena „lecției” date de Nicușor Dan lui Ilie Bolojan, cu pixul și foaia, o știre falsă? Bolojan: „Ce a apărut public nu are nicio legătură cu realitatea” VIDEO
  7. Se înființează un nou grup în Parlament. Din ce partide provin membrii
  8. Nicușor Dan, la deschiderea lucrărilor de la Centrala Nucleară Cernavodă: „România are aici un avantaj competitiv, care a început acum 100 de ani”
  9. Năstase contraatacă după ce a apărut în poză cu Xi, Putin și Kim: „Am participat în calitate de persoană particulară. MAE nu a înțeles. Evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”
  10. Vlad Voiculescu, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China. „Prima iubire nu se uită niciodată” VIDEO