Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”

Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, unde au fost prezenți și Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un, precizând că aceștia sunt persoane fizice, nu angajează România în niciun fel și chiar dacă au fost demnitari români, au libertatea să participe la ce evenimente doresc.

„Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabile sau la care doresc”, a afirmat premierul României.

Acesta spune că această imagine nu angajează în niciun fel România, pentru că cei doi nu au o reprezentare instituțională într-o funcție publică.

Liderii BRICS - Vladimir Putin și Xi Jinping - s-au întâlnit la Beijing, în această săptămână, unde președintele chinez a pregătit o paradă militară fastuoasă. Alături de cei doi au apărut în cadru și alți doi reprezentanți neoficiali ai României, foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Năstase și Dăncilă au fost poziționați strategic la poza de grup, în zona centrală, aproape de Putin, Xi și Jong-un. Fostul lider al PSD, învins de către Traian Băsescu, a explicat în ce calitate este prezent în Beijing.

Ads