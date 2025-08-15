Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gică Hagi. Mesajul ”Regelui” FOTO

Autor: Teodor Serban
Vineri, 15 August 2025, ora 17:08
318 citiri
Ilie Bolojan și Gică Hagi FOTO Facebook Gica Hagi

Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, Baza Sportivă a clubului Farul şi a Academiei Hagi, au anunţat gruparea constănţeană şi Gheorghe Hagi.

“La Baza Sportivă a Farului şi a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a notat Gheorghe Hagi pe Facebook, ataşând şi câteva imagini.

Bolojan a participat vineri, la Constanţa, la activităţile prilejuite de Ziua Marinei Române.

El a afirmat că marinarii români sunt „cartea de vizită” a României pe „mările lumii”. „Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi şi îi asigur pe comandanţii forţelor naostre navale de sprijinul Guvernului României”, a spus Bolojan.

Premierul le-a transmis constănţenilor că dezvoltarea României nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa, potenţialul energetic al Dobrogei şi al oamenilor din această parte de ţară. Bolojan a mai spus că în „această perioadă dificilă” „niciun efort nu este prea mare” pentru cei aflaţi în serviciul public aşa încât copiii să aibă „o viaţă mai bună” în România în următorii ani. „Am încredere în români şi am încredere în România”, a subliniat Bolojan.

