Ilie Bolojan, lângă Volodimir Zelenski la masa discuțiilor de la summitul liderilor europeni. Imagini de la reuniunea din Londra FOTO VIDEO

Preşedintele interimar Ilie Bolojan se află duminică, 2 martie, la Summitul liderilor privind Ucraina, care a început în Marea Britanie, la Londra.

El a stat la masă lângă preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Liderii de stat participanţi la Summit au făcut o fotografie de familie, înainte de începerea discuţiilor.

Summitul reunind aproximativ 15 lideri ai ţărilor aliate Kievului s-a deschis duminică după-amiază la Londra, în prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la două zile după confruntarea sa aprinsă cu preşedintele american Donald Trump.

Liderii europeni se confruntă cu „un moment unic pentru securitatea Europei”, a declarat premierul britanic Keir Starmer la deschiderea acestui summit, care îi reuneşte pe preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz şi secretarul general al NATO Mark Rutte.

⚡ UK PM Starmer: "Even while Russia talks about peace, they are continuing their relentless aggression. That is the agenda and we need to agree what steps come out of this meeting to deliver peace through strength for the benefit of all." pic.twitter.com/7yaK3KAfyt