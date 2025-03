De ce nu vrea Ilie Bolojan să fie președintele României cu normă întreagă. "M-au îndemnat mulți să profit de poziția pe care o am acum"

Ilie Bolojan, preşedintele interimar al României, a mărturisit luni, 24 martie, că apropiaţi ai săi l-au sfătuit să profite de vizibilitatea de care dispune şi să candideze pentru funcţia supremă în stat, însă afirmă că a refuzat şi că nu regretă, pentru că niciodată nu a regretat decizia de a respecta înţelegerile pe care le-a făcut. Întrebat dacă a discutat cu Marcel Ciolacu despre o eventuală candidatură a sa, Bolojan subliniază că acest subiect nu s-a discutat niciodată în coaliţia de guvernare.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă regretă faptul că nu candidează pentru Preşedinţia României la scrutinul din acest an.

”Nu am regretat decizia de respecta înţelegeri niciodată pentru că respectarea unor înţelegeri creează condiţii pe termen lung pentru a fi credibil şi pentru a putea face alte lucruri. Nu neapărat problema preşedintelui României este problema vitală a ţării noastre. Sigur, preşedintele ţării e cea mai importantă persoană din România, dar sistemul nostru constituţional e de asemenea natură gândit încât împarte puterea între Guvern şi preşedinte şi atunci când preşedintele şi Guvernul s-au înţeles s-au putut face multe lucruri, s-au putut face reforme, s-au putut lua anumite decizii. (...) Eu cred că, dacă suntem nişte oameni responsabili, înţelegem că indiferent cine va fi ales trebuie să existe o colaborare între preşedinte şi o majoritate parlamentară stabilă”, a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, într-un interviu acordat pentru Antena 1, la Palatul Cotroceni.

Ilie Bolojan a admis că a fost sfătuit să profite de conjunctură şi să candideze pentru funcţia supremă în stat, dar a spus că nu a dorit să facă ”un joc personal”, ci este adeptul ”jocului de echipă”.

”E adevărat că, dacă ţinem cont de poziţia în care ai ajuns, sigur că a apărut un context care te-ar fi avantajat şi stimulat să nu respecţi înţelegerile. Oameni care m-au simpatizat, mulţi care m-au cunoscut m-au îndemnat să fac această chestiune, profitând, să spunem, de această conjunctură. Or eu totdeauna am crezut că lucrurile nu se rezolvă printr-un joc personal, ci totdeauna lucrurile le poţi rezolva printr-un joc de echipă. Şi dacă am putut să fac în administraţia locală ceva în plus, faţă de alţii, sau cu viteză mai mare, a fost rezultatul unei colaborări cu cei de care depindeam. Poate nu eram în cele mai bune relaţii cu ei, poate nu erau cele mai simpatice persoane pentru mine, mă şi atacaseră politic, dar am înţeles că, dacă vrei să faci ceva, nu poţi să faci de unul singur, trebuie să colaborezi şi când încorporezi aceste lucruri şi la nivel de politică naţională ne vom certa mai puţin, ne vom lovi mai puţin şi vom face, fiecare acolo unde suntem, ceva în plus şi în felul acesta se va vedea o schimbare. (...) Dacă nu, vom continua cu voturile negative, vom continua cu crearea de speranţe care vor fi năruite de realitate”, a explicat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă a discutat cu Marcel Ciolacu despre o candidatură a sa la Preşedinţie, Bolojan a răspuns că nu au existat în coaliţie discuţii pe acest subiect.

El a afirmat că, dacă vor exista conflicte între viitorul preşedinte al ţării şi Executiv, ”lucrurile nu vor ieşi bine” şi ”e doar o problemă de timp până când vom intra în nişte complicaţii”.

Ilie Bolojan a fost, de asemenea, întrebat cum se vede România de la Palatul Cotroceni.

”E o Românie care este într-o situaţie complicată, pentru că avem o situaţie la graniţă care nu e foarte bună (...), avem necesitatea de a aloca mai mulţi bani pe partea de apărare, aceasta este o constantă care nu va putea fi contestată în perioada următoare, avem problemele noastre în plan intern, avem un deficit (...) şi e o zonă de precampanie, o anumită tensiune socială pe care o vedem. Deci e o situaţie provocatoare şi sper ca ţara noastră să meargă într-o direcţie bună”, a declarat Bolojan.

El a subliniat că are o responsabilitate ”grea”, dar şi că, în calitate de preşedinte interimar, posibilităţile sale sunt ”limitate”. Bolojan a făcut referire şi la faptul că încrederea în politicieni şi în instituţii a scăzut, iar în acest context a spus că are responsabilitatea de a duce lucrurile ”în direcţia bună” atât cât ţine de el.

