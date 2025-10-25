Zvonurile despre mobilizare, demontate de Bolojan: „Este exclus ca România să intre în război” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România nu intenționează să participe la vreun conflict militar și că țara noastră nu generează tensiuni în regiune. Prim-ministrul a spus că măsurile de consolidare a apărării sunt menite exclusiv să protejeze țara și cetățenii, nu să creeze tensiuni.

„Este exclus ca România să intre în război. România nu provoacă și nu generează conflicte.

Tot ceea ce facem este să ne apărăm frontierele, să ne respectăm angajamentele ca membru NATO și parteneriatele strategice cu Statele Unite și Uniunea Europeană.

Ne consolidăm apărarea pentru a proteja țara și cetățenii, nu pentru a crea tensiuni”, a scris pe Facebook Ilie Bolojan.

Premierul a respins zvonurile privind mobilizarea sau alte intenții de război, catalogându-le drept dezinformări fără niciun temei real.

„Zvonurile despre mobilizare sau intenții de război sunt dezinformări fără niciun temei real. România rămâne un factor de stabilitate în regiune”, a mai spus Ilie Bolojan.

Autoritățile au afirmat de multe ori că România nu va intra în război și nu există niciun motiv de panică sau alarmare privind o posibilă implicare a țării într-un conflict militar.

