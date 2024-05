Golul lui Aldair, remarcat de Ilie Dumitrescu după meciul de baraj FC Botoșani-Mioveni

Ilie Dumitrescu a comentat din studioul Digisport meciul de baraj al FC Botoșani cu Mioveni dar și golul lui Aldair.

”O execuție senzațională, Aldair pare un stângaci bun. Un șut greu de apărat”, a spus Dumitrescu, la Digi Sport Special.

”A fost un meci foarte dificil, am întâlnit o echipă care își dorește să promoveze, dar am reușit să fim calmi și într-un final am marcat golul victoriei. Cel mai important a fost să câștigăm, vom juca la Mioveni, încercăm să câștigăm și să rămânem în SuperLigă”, a spus Aldair, la finalul partidei.

Jaly Mouaddib a fost lăudat de Ilie Dumitrescu după meciul de baraj cu CS Mioveni: ”Îmi place foarte mult Mouaddib, tot timpul a intrat bine”..

Mouaddib a jucat pentru echipa U19 a celor de la Lille și formația secundă a fostei campioane din Ligue 1 și a mai fost sub contract cu Angers B și US Avranches. 150 de mii de euro este cota lui Mouaddib, potrivit Transfermarkt. Un gol și un assist în 24 de meciuri sunt cifrele lui Jaly Mouaddib la Botoșani.