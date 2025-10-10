Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după România – Moldova 2-1: „El va fi titular cu Austria!”

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a oferit o analiză detaliată după amicalul câștigat de România în fața Moldovei, scor 2-1, și a surprins printr-un „pariu” ferm legat de titularul postului de fundaș stânga în meciul decisiv cu Austria.

După prestația solidă a tânărului Lisav Eissat, debutant în tricoul tricolor, Dumitrescu a declarat că acesta ar putea începe ca titular duminică, în partida de la București.

„Eu cred că va fi fundașul stânga la meciul cu Austria. O să vedeți! Mi-a plăcut! Viteză foarte bună, greu de depășit 1 contra 1. Ce soluții ai pentru postul de fundaș stânga? Chipciu, Opruț, Eissat. Eu cred că va fi Eissat”, a spus Dumitrescu, la Digi Sport.

Lisav Eissat, jucător de 20 de ani născut în Israel, dar cu origini românești prin bunica sa, a fost titular în amicalul cu Moldova și a impresionat prin siguranța din intervenții și calitățile fizice.

Critici pentru unii debutanți

Dumitrescu nu s-a ferit să critice prestația altor jucători care au prins minute împotriva Moldovei, în special pe cei aflați la început de drum la echipa națională.

„Nu consider că așa trebuie să intri într-un meci cu Moldova, mă refer la jucătorii care n-au foarte multe minute la prima reprezentativă. Mă așteptam la mai multe de la Baiaram, de la Cîrjan, de la Opruț. Opruț n-a greșit, dar nu s-a ridicat la un nivel bun. Anumiți jucători ar fi trebuit să arate că pot fi o soluție pentru selecționer”, a punctat fostul mare fotbalist.

Ads