"Mister" Ilie Dumitrescu, după meciul Generației de Aur: "Am făcut și eu puțin figurație. Hagi este rar, este unic"

Cei aproape 55.000 de spectatori care au participat la meciul de retragere al Generaţiei de Aur pe Arena Naţională vor avea respectul necondiţionat al tuturor celor care au fost pe teren, a afirmat fostul internaţional Ilie Dumitrescu, la finalul evenimentului de sâmbătă seara.

"A fost o iniţiativă de vis şi toţi trebuie să îi mulţumim lui Gică Popescu. Cred că fiecare dintre noi care am participat la turneele finale meritam un meci de retragere şi acesta a fost un moment special, a fost o chestie unică. A fost un moment special, vreau să le mulţumesc celor care au fost la stadion şi din partea noastră au un respect necondiţionat", a spus Dumitrescu la finalul partidei demonstrative.

El a glumit pe seama unor colegi de generaţie, dar a avut şi cuvinte de laudă pentru alţii, în frunte cu Gheorghe Hagi.

"Sunt fericit că am putut să fac figuraţie, să merg şi eu puţin pe teren pe acolo. Sunt fericit că am jucat. Hagi este rar, este din punctul meu de vedere cel mai bun fotbalist din istoria fotbalului românesc şi s-a văzut chiar şi la vârsta lui, şi cu câteva kilograme în plus. Este unic. Pe mine m-au impresionat Munteanu, Belodedici, nemaipomenit Răzvan, băiatul lui Didi Prodan, perfect. Petrescu s-a chinuit şi el puţin pe acolo, a făcut bine", a mai spus Dumitrescu.

Echipa României a învins o selecţionată mondială cu scorul de 3-2 (1-2), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur a fotbalului românesc. Acest meci a stabilit un record de asistenţă pe Arena Naţională, cu 54.967 spectatori.

Au marcat: Basarab Panduru (40), Gheorghe Hagi (63 - penalty), Constantin Gâlcă (72), respectiv Rivaldo (21), Goran Pandev (28).

Cea mai mare performanţă a echipei naţionale de fotbal a României a fost sfertul de finală de la Cupa Mondială din SUA 1994, când "tricolorii" au pierdut la loviturile de departajare cu 4-5 în faţa Suediei, după ce în optimi au eliminat vicecampioana mondială Argentina, cu 3-2.