Ilie Dumitrescu, dialog spumos cu Gigi Becali la TV. "Ești calificat rău"

Ilie Dumitrescu l-a ridicat în slăvi pe Gigi Becali.

Fostul fotbalist l-a lăudat pe patronul FCSB pentru transferurile făcute în ultima perioadă.

Becali i-a luat pe Miculescu, Bogdan Rusu, Radaslavescu, Boboc și Marco Dulca.

"Gigi, pe Radaslavescu cine ți l-a recomandat? E cel mai bun transfer pe care l-ai făcut în ultimii 3-4 ani. Are cel mai mare potențial. Bravo! E cel mai bun transfer! Are fizic, are calitate.

Ai luat 3 milioane și te-ai orientat imediat în piață. Ai luat cei mai buni jucători din campionat. Ești calificat rău! Te miști bine, ce să faci", a spus Ilie Dumitrescu, la emisiunea "Fotbal Club", de la Digi Sport.

Gigi Becali a plătit 1 milion de euro pe transferul lui Radaslavescu de la Farul Constanța.

