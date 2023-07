Ce televiziune o "curtează" pe fiica lui Ilie Dumitrescu: "Sunt încântați de ea"

Ilie Dumitrescu a anunțat că unica lui fiică, Mayra, a fost admisă la o facultate prestigioasă din București.

Ilie Dumitrescu e în al nouălea cer: Mayra a fost admisă la SNSPA - Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București.

În plus, pentru Mayra există și posibilitatea unei colaborări cu Digi 24:

„A ales SNSPA (Școala Națională de Studii Politice și Administrative). Chiar astăzi am primit mesaj de la ea că a fost admisă. O susțin. Pe ea o iubesc cel mai mult, clar. Este foarte implicată în ceea ce face. Este profesionistă. Cumva are ceva de la mine în zona asta de profesionalism. Îi place să câștige, să iasă lucrurile așa cum își dorește. A vrut în zona asta. Eu am vrut și vreau…

A făcut o practică foarte bună la Digi24. Tatonez cu ea, să văd dacă vrea să accepte provocarea asta. Cei de la Digi24 sunt încântați de ea. A fost la un internship și s-a descurcat foarte bine”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru Unica.ro.

Ilie Dumitrescu are patru copii: Dani și Sică, din prima căsătorie, Toto și Mayra, din a doua căsătorie.

