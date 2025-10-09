"Profesore, ce mașină conduci?" Ilie Dumitrescu a rămas fără replică la răspunsul lui Radu Paraschivescu

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 21:48
325 citiri
Scriitorul Radu Paraschivescu FOTO Facebook/ Radu Paraschivescu

Momente pline de umor la podcastul „Vorbitorincii”, acolo unde scriitorul Radu Paraschivescu a dezvăluit o întâmplare amuzantă petrecută alături de fostul internațional Ilie Dumitrescu.

Invitat într-o emisiune la DigiSport, Paraschivescu a povestit cum a fost întrebat de Ilie Dumitrescu ce mașină conduce, iar răspunsul i-a lăsat pe toți fără replică.

"Se discuta despre mașini, domeniu în care eu sunt total exterior. Într-o pauză de publicitate, Ilie Dumitrescu m-a întrebat, dar cu bună credință: Profesore, tu ce mașină ai? Și eu i-am zis: Un 335. Și am văzut o umbră trecând pe chipul lui, două-trei secunde, s-a simțit excedat, el având niște mașini arătoase și performante.

Și i-am zis: Ilie, eu merg cu autobuzul. Și s-a uitat așa la mine cu un amestec de admirație și compătimire, dar mi s-a părut că asta văd în ochii lui, plus un moment de descumpănire", a povestit Radu Paraschivescu, la podcast-ul ”Vorbitorincii”.

„Am decenii de citit prin metrouri, tramvaie și troleibuze”

Paraschivescu a explicat că nu a avut niciodată mașină și că preferă transportul în comun, loc unde și-a petrecut mii de ore citind.

„M-am obișnuit atât de bine să citesc în mijloacele de transport, încât mersul cu mașina mi se pare o corvoadă. Am decenii de citit prin metrouri, tramvaie și troleibuze. La început, unii se uitau mirați – «uite-l pe ăla de la televizor, ce caută aici?» – dar acum lumea s-a obișnuit. Fac selfie-uri la cerere, stau la poze și discut despre fotbal cu ceilalți călători”, a spus autorul.

